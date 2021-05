Sobre los otros estrenos

Marvel reactivará su calendario con la esperada Black Widow (Viuda Negra) de Scarlett Johansson, que se estrenará tanto en cines como en la plataforma Disney+ con acceso "premium" el próximo 9 de julio (ver recuadros).

Del resto de títulos no se precisaron detalles sobre la modalidad de estreno, es decir si combinarán cine con streaming o si solo será en los teatros.

De nombres como Eternals, Spiderman: No way home, Doctor Strange y el multiverso de la locura y Thor: love and thunder, se sabe que están ya en plena etapa de producción con todas las medidas de seguridad, un esquema aprendido con la serie Falcon y el Soldado del invierno.

Esta serie empezó su filmación antes de la pandemia, hubo que suspenderla dadas las medidas impuestas internacionalmente (se grabó en Atlanta y Praga) y luego retomar: “Es algo con lo que no habíamos luchado antes. Fue un mérito del equipo averiguar como rodar con seguridad, todo un reto”, dice Nate Moore, uno de sus productores ejecutivos en el especial Unidos que ya está disponible en la plataforma. Con esta primera experiencia se logró sortear el resto y por eso ahora entregaron fechas con precisión.

Prepare su calendario y conozca la trama de las que serán más cercanas