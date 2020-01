A estas parejas, que llevan muchos años juntas, no les gusta el matrimonio

La historia de amor de Shakira y Piqué comenzó en 2010, justo durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica, cuando España se coronó campeón del mundo y la barranquillera fue la encargada de la inauguración de la Copa y su canción Waka Waka (Esto es África) fue el tema oficial del certamen.

Van a cumplir 10 años juntos, tienen dos hijos (Milan y Sasha), su relación es bastante estable, pero ninguno de los dos piensa en matrimonio.

Publicidad

La revelación fue hecha por la propia Shakira en una entrevista con CBS News, previa a la su presentación en el Super Bowl, el próximo 2 de febrero.

“El matrimonio me asusta. No quiero que él me vea como su mujer, sino más bien como su novia. Es como si fuese una fruta prohibida: prefiero mantenerle atento y que piense que todo es posible dependiendo de su comportamiento” contó la cantante colombiana.

El caso de Shakira y Piqué, que no tienen el matrimonio en sus planes, es bastante común en el medio del entretenimiento y el deporte.