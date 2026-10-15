Hilary Swank anunció que espera su tercer hijo a los 52 años

La actriz de Million Dollar Baby y Posdata: Te amo dio a conocer que está embarazada por medio de una publicación en su cuenta de Instagram. “Mucha gente me ha preguntado cuál es mi próximo proyecto; este se lanza en diciembre”, escribió. Swank, que tiene 1,6 millones de seguidores en esa red social, compartió un video en el que aparecen cuatro figuras fluorescentes bailando en la oscuridad, dos niños y dos adultos, una de ellas en embarazo. Le recomendamos leer: Mads Mikkelsen visitará Medellín en noviembre: ¿a qué vendrá el actor de Hannibal? Además de mensajes de felicitación, en los comentarios, decenas de personas exaltan a Hilary por ser un ejemplo y una motivación para aquellas mujeres que han decidido convertirse en madres después de los 40 años, sobrepasando los prejuicios que existen alrededor de la edad y la gestación. Swank, quien no reveló el sexo del bebé que estaría a pocas semanas de nacer, está casada con el empresario Philip Schneider con quien tiene dos hijos. La ganadora del Óscar se convirtió en madre en abril de 2023, a los 48 años, con el nacimiento de sus gemelos Ohm y Aya.

Al igual que en esta ocasión, la actriz dio a conocer públicamente su primer embarazo cuando este ya estaba avanzado. Desde entonces, Swank comenzó a defender iniciativas y leyes relacionadas con las familias como la ley AB1901, que obliga a los fabricantes de pañales infantiles a divulgar la totalidad de sus ingredientes. El propósito de esta es evitar que las marcas oculten sustancias químicas potencialmente nocivas. Para saber más: ¿Cómo es el circuito del cómic en Colombia? También respaldó la ley SB 646 de California, que exige declarar la presencia de metales pesados en las vitaminas prenatales. El trabajo de Hilary sobre este proyecto le valió el premio Changemakers Award, otorgado por el Environmental Working Group (EWG), una fundación dedicada a investigar temas relacionados con la salud ambiental. Además, en repetidas ocasiones ha hablado públicamente sobre lo que significa convertirse en madre después de los 40 y también acerca de las presiones sociales que enfrentan las mujeres en esta situación.

En abril de 2025, en una entrevista con la revista Woman’s Health, Swank reveló que a los 37 años decidió congelar sus óvulos, una técnica de reproducción que sirve para preservar la fertilidad y tener la opción de buscar un embarazo en el futuro. Para ella, esto fue clave ya que le dio más seguridad de que podría ser madre con menos restricciones de tiempo. “Esto alivia un poco la presión”, aseguró. “Me hubiera gustado tener hijos antes. No digo que esperara activamente hasta los 47, pero fue un momento mágico en mi vida, cuando todo culminó. Fue el momento adecuado por muchísimas razones”, explicó la actriz, quien señaló las ventajas que trajo a su vida ser madre a finales de los 40.

“Soy mucho más paciente. Soy mucho más comprensiva. Creo que me intereso mucho más, de una manera distinta a como lo habría hecho antes. Me interesa mucho su cerebro. Me fascina lo que los motiva. Y tengo mi carrera ya consolidada, así que no estoy dividida. Puedo involucrarme de verdad, estar presente con ellos y ser una madre muy activa”, dijo. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: Esposa e hija de Bruce Willis compartieron nuevas fotos del actor diagnosticado con demencia Bloque de preguntas y respuestas