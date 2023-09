En una investigación de más de un año de duración, al menos cuatro víctimas de agresiones accedieron a hablar con los periodistas, así como otras que denunciaron su contacto abusiva y acosadora. La mayoría pidieron quedar en el anonimato

Una de ellas contó que Brand, protagonista de filmes como “Get him to the Greek” y expresentador de la BBC, la violó contra una pared en su casa de Los Angeles.

Fue tratada en un centro de atención a personas violadas ese mismo día, según los registros médicos a los que los medios tuvieron acceso.

Sufría una adicción sexual

En mensajes de texto que escribió a Brand horas después, ella le dijo que se había sentido asustada y que “cuando una chica dice NO es que no”. A lo que él respondía que “lo sentía mucho”.