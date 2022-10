Aunque no dejarán de lado sus clásicos, Vetusta viene a presentar Cable a Tierra (2021), un disco que no es precisamente pandémico, porque no habla del tema, pero sí se construyó durante el aislamiento, trabajando apoyados en la tecnología, que no es usual en su dinámica, pero que igual les permitió darse cuenta de que son capaces de explorar otras formas después de tanto tiempo y de tener un estilo tan establecido. Curiosamente Cable a Tierra se convirtió en su disco más estructurado, con temas intimistas que abordan preocupaciones humanas como la huella que dejamos en el mundo y la necesidad de raíz de no olvidar de dónde se viene.

Para Vetusta esta raíz es el folklore, pero tampoco es una camisa de fuerza que limite, sino una inspiración para tener ese “cable a Tierra” dentro del universo amplio que es la música, un lenguaje que permite conversar fuera de cualquier frontera e identificarse con cualquier otro ser humano. “Lo que une a las generaciones no es el idioma, sino todas estas cuestiones fundamentales. Todos somos seres humanos y hablamos de los mismos grandes temas, no es falta de originalidad, sino que usamos un lenguaje que es propio”, explica la agrupación.

Los seguidores colombianos no esperarán menos de lo que se encontraron los madrileños o los mexicanos cuando vieron a Vetusta Morla subir al escenario, “es lo que nos gusta”, comparten los músicos, convertir el concierto en un ritual donde se pasa de la fuerza al juego, a la tranquilidad. “Es un viaje, una aventura”.