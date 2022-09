Allí afirmó que se encontraba buscando las razones por las cuales le había ocurrido esto. “La gente siempre me ha dicho que las cosas pasan por algo. Yo creo que esto que me pasó para algo y estoy tratando de encontrar para qué. Fue un año muy ocupado”.

Sobre las causas materiales del accidente, Derbez contó que cuando se puso el visor de realidad aumentada, se veía en un edificio de muchos pisos, parado sobre una tabla pequeña. “Me tropecé con algo (...) Lo que yo veía en el juego no coincidía con lo que estaba en mi entorno, moví los pies y fui a dar con unos escalones (...) En los hospitales me dijeron que llegan muchas personas accidentadas por esos juegos”.

El actor fue anestesiado inmediatamente llegó al servicio de urgencias, pues no aguantaba el dolor. Había sufrido cinco fracturas grandes y 10 pequeñas.

“Por los fuertes dolores me han tenido sedado. Las últimas dos semanas he estado prácticamente dormido. Casi no he agarrado el celular, pero he ‘checado’ los mensajes”, expresó y agradeció a quienes le habían dejado comentarios de apoyo.