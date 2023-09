García compartió que aunque inicialmente admiraba su percepción, cambió tras conocerla en persona. Aseguró que, a pesar de haber participado en varios conciertos de Shakira en el Palacio de los Deportes, nunca recibió remuneración. Además, destacó la actitud despectiva de la cantante hacia ella y otras bailarinas: “Nos regañó mucho, nos sacó del escenario y no nos agradeció”, compartió.

La cantante Shakira está en el ojo del huracán no solo por el lanzamiento de su canción ‘El Jefe’ , con la colaboración del grupo mexicano ‘Fuerza Regida’, que se ha c onvertido en un himno contra la explotación laboral, sino también por recientes acusaciones sobre su comportamiento hacia las personas con las que ha trabajado.

“Yo trabajé con la señora y ya no la respeto desde que trabajé con ella”, señaló.

Un incidente que especialmente molestó a García fue cuando, según su relato, la seguridad la sacó de su propio camerino, en el que estaba en topless, porque Shakira necesitaba usar el baño. Jenny detalló que, a pesar de la situación incómoda, Shakira no ofreció disculpas o agradecimientos por la intrusión.

Jenny concluyó que, en su opinión, el comportamiento de Shakira evidencia una falta de respeto hacia los demás.

