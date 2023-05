El mundo Disney viaja a través del tiempo con la serie Entrelazados

La entrevista

¿Qué significa hacer parte de Entrelazados?

Carolina Domenech: “Me pasó que siempre quise ser parte de una serie de Disney y que se haya dado como sucedió en plena pandemia fue muy llamativo, porque quería aprovechar la oportunidad y estar cada segundo que pudiera en el set, de vivir la experiencia y lo hice así, ahora con la segunda temporada es lo mismo.

Es un proyecto que se estrenó a nivel mundial, que sabemos el impacto que genera en la gente, así que es un honor ser parte y que Disney haya confiado en nosotros para una segunda temporada, para mí es todo un sueño estar en este equipo, al lado de tanto talento”.

Clara Alonso: “Ya había trabajado con Disney en diferentes oportunidades (el más recordado en Violetta), siempre es diferente, cada historia tiene un vuelo distinto, así que siempre he tenido las mejores experiencias y recuerdos con Disney, siempre estoy pendiente de sus audiciones.

Ver el resultado de esta serie es espectacular por su gran calidad, muy cinematográfica, su banda sonora es extraordinaria”.

¿Qué tan complejo es cantar, bailar y actuar a la misma vez en una serie?

Carolina Domenech: “Comencé en la comedia musical y ahora me siento más actriz que cantante, pero en su momento, con el canto me tengo confianza, durante mucho tiempo estuve dedicado a él, lo que si me sigue costando es el tema del baile, pero conté con dos coreógrafos que sacaron lo mejor de nosotros y eso me dio mucha confianza. Disfruto cantar y actuar, lo que más me gusta es la comedia musical”.

Clara Alonso: “Lo disfruto un montón, las comedias musicales, son divinas, mágicas y cuando lo haces con tanto despliegue es alucinante”.

¿Qué tanto cambió el personaje con respecto a la primera temporada?

Carolina Domenech: “Allegra evolucionó mucho, es más madura, es una Allegra mucho más sensible, más real, más centrada en su presente ya que no está viajando en el tiempo. Es mucho más fiel a sí misma y más decidida de las cosas que quiere”.

Clara Alonso: “Caterina va a estar más acompañada, menos sola, en la primera temporada estaba luchando contra muchas cosas, ahora está más aliviada y se permite explorar más su parte artística y abrirse al amor”.