Reinar en medio de la pandemia

Publicidad

Laura Olascuaga entregará la corona este lunes después de un año complicado para desempeñar su labor. Tuvo, por ejemplo, restricciones para viajar a los eventos de carácter social a los que está vinculada por ser la ganadora del concurso.

Pese a que considera que su año de reinado fue poco productivo por los inconvenientes sanitarios, la bolivarense quiere dejar como legado el mensaje de luchar hasta alcanzar sus sueños, teniendo en cuenta que no desistió de ser la mujer más bella del país, luego de ser virreina en el CNB en 2018.

“Muchos conocen mi historia, la historia de una mujer que no aceptó que le dijeran que no se podía hacer algo más, qué no podía volver a intentarlo, que no podía ir tras sus sueños”, resaltó Olascuaga durante los eventos en Bogotá.

La actual Miss Universe Colombia señaló que “fue un año difícil, una nueva organización, pero sobre todo muchas personas que no estaban de acuerdo conmigo, pero yo siempre estaba con esa entereza para asumir cualquier rol y llevar esta banda que no solo se lleva en el pecho sino en el corazón”.