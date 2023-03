¿Quién es Drake y por qué es el plato fuerte del Estéreo Picnic?

Los números del cantante canadiense Drake explican el porqué de tanta expectativa por su presentación en el escenario del Estéreo Picnic. Ha ganado cinco premios Grammy y once de sus temas han trepado al primer lugar de los Billboard Hot 100, una lista que mide el éxito y la acogida de las canciones. Para muchos comentaristas el secreto del triunfo del cantante pasa por el hecho de acercar la sensibilidad del rhythm and blues al circuito del hip hop. Además, Drake ha incursionado en la televisión siendo uno de los protagonistas de la serie Degrassi: The Next Generation, un fenómeno de audiencias entre 2001 y 2008.

Drake nació en Toronto en 1986 y en 2010 —tras su paso por la televisión canadiense— lanzó Thank Me Later, su primer trabajo musical, en el que contó con la colaboración de pesos pesados de la industria musical norteamericana: Nicki Minaj, Lil Wayne, The Dream y Kanye West. El disco fue incluido por la revista Rolling Stone en la lista de los cien mejores álbumes debut de todos los tiempos. Sin embargo sería el disco del año siguiente el que le sirvió de trampolín a la fama. En efecto, por Take Care recibió su primer Grammy, esa vez en la modalidad de mejor álbum de rap.

Desde entonces ha lanzado cinco trabajos más, siendo el más reciente Honestly, Nevermind, de 2022. Durante años Drake protagonizó un romance intermitente con la cantante Rihanna. También la prensa del corazón lo relacionó con la cantante SZA, con quien habría salido entre 2008 y 2009. Se estima que la fortuna del rapero asciende a los noventa millones de dólares.