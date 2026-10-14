Don Omar confirmó su regreso a Colombia en 2027: estas son las ciudades en las que se presentará

Este miércoles 14 de octubre se hizo realidad lo que millones de fanáticos esperaban desde 2024, cuando comenzaron los primeros rumores sobre las negociaciones para el retorno de Don Omar a Latinoamérica.
El ídolo puertorriqueño, de 48 años, confirmó a través de un video live en sus redes sociales que en 2027 volverá a recorrer los escenarios del territorio colombiano tras varios años de ausencia.
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