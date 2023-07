¿Cuánto cuesta suscribirse a las plataformas streaming en Colombia?

No obstante, eso no cambia el hecho de que haya sido la pionera de este modelo de consumo en el mundo, entregándole al público producciones como Breaking Bad, Better Call Saul, Así nos ven, Black Mirror, Bojack Horseman, Stranger Things y Sex Education .

HBO Max

Para iniciar, HBO tiene una serie de contenidos gratiutos que se limitan a los primeros episodios de las series más importantes, claro, es una buena forma de mostrarles a los usuarios el tipo de contenidos, de calidad y de producción con los que se puede encontrar de estar suscrito.

De su catálogo destacan The Last of Us, House of the Dragon, Euphoria, Succession, The White Lotus y Barry, aunque también las producciones de DC, Warner Bros y Cartoon Network.

¿Cuánto vale suscribirse a HBO Max? Tres pantallas al mes: $19.900.

Amazon Prime Video

Es una de las plataformas de contenido popular más famosas, pero en los últimos años ha agregado muchos más contenidos originales de lo que hacía antes, donde resaltan series, películas y anime, y sus mejores contenidos son Doctor House, This is Us, The Office, Modern love y Hechizada.

¿Cuánto vale suscribirse a Amazon Prime Video? Tres pantallas al mes: $20.600.