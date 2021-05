La pandemia por la covid-19 exigió adaptar muchas cosas. Una fue la manera de disfrutar los conciertos que se trasladaron a la virtualidad y llegaron a la sala de la casa. Desde cualquier parte del mundo se accede a estos eventos en vivo y un ejemplo fue el festival de música electrónica Tomorrowland 2020 al que se conectaron espectadores de 151 países.

Son horas de transmisión en la que los usuarios viven una experiencia distinta a la acostumbrada: esa donde el estadio estaba lleno y el piso vibraba producto de la combinación de los decibeles y los saltos del público al mismo tiempo. Los de ahora (los virtuales) están mediados por una pantalla y la tecnología juega un papel protagónico.

“Hemos desarrollado diseños de conciertos de maneras inmersivas tratando de que las personas no los vean como están acostumbrados cuando pagan una boleta, van a un lugar, ven las estructuras y está el artista al frente”, dice Germán Tarazona, gerente de Producto de Livent X.

Publicidad

Es un proceso en el que se cuida cada detalle. Durante la planificación y ejecución se requieren elementos técnicos para que salga al aire la transmisión. La puesta en escena es diferente a la de un concierto análogo: por el lado de las cámaras utilizan unas con lentes para cine, otras más pequeñas ubicadas junto a los músicos que logran diferentes capturas y se apoyan en otras como dollys y grúas para conseguir ángulos llamativos.

“Toca usar luces especializadas para que los artistas se vean muy bien y no se generen sombras, también herramientas y plataformas de sonido para que sea muy bueno, que no se sienta, por ejemplo, que el audio no está correcto con la persona que habla, que se ve desincronizado”.