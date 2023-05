$!La vida del rey Carlos en fotografías

Un centenar de jefes de Estado, visitantes extranjeros y miembros de la Familia Real británica se reunirán este sábado, en el Palacio de Buckingham, para la coronación del rey Carlos III y Camilla de Reino Unido, y los espectadores del mundo tienen los ojos puestos sobre las fotografías que envían los medios desde Europa y que dan cuenta de un momento histórico ante el que muchos se mostraban escépticos.

Sin embargo, esta no es la primera vez que las cámaras lo quieren como protagonista: así ha sido desde que heredó el trono con apenas tres años de edad, gracias a que fue un hijo concebido durante los últimos años del reinado de su abuelo, Jorge VI, es decir, fue el centro de atención de una época en la que los medios alcanzaban su gran boom con los temas de entretenimiento y sociedad, y en la que la corona por fin se permitió ser vista por las masas.

“Las cámaras lo han seguido desde el principio. A menudo eran invitados y controlados estrictamente, aunque a veces con resultados indeseables. Y a veces no eran bien recibidos: los tabloides se deleitaban con la prolongada implosión de su primer matrimonio, con Diana, princesa de Gales”, escriben en The New York Times.

Es decir, la vida de Carlos ha sido retratada de una manera directamente proporcional al desvanecimiento de un imperio que durante la historia ocupó los asientos más importantes. Aquí una selección de ellos: