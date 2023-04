La doctora de Clínica X que comparan con Doctor House

Los casos que la doctora Ana Gabriela Rodríguez personifica interpretando a la médica Amanda Enríquez, en Clínica X , son tan extraños y complejos que sus compañeros en las grabaciones del docudrama no dudaron en compararla con el personaje central de la serie House M.D.

La doctora Ana Gabriela Rodríguez diálogo con EL COLOMBIANO sobre el reto de llevar a la pantalla diagnósticos reales y lo que pesó en su caso para aceptar el reto.

¿Fue difícil convencerla para ser parte de este proyecto, cambiar un poquito esa faceta del médico, a meterse a un docudrama como Clínica X?

“Sí, fue difícil, es la primera vez que me hacen esta pregunta y quiero agradecerte por ella. Lo pensé mucho porque además yo no solo atiendo pacientes, sino que estoy en la parte de la academia, soy profesora de la universidad, y tuve que reflexionar mucho de cómo los gremios verían este tipo de actividad.

No fue una decisión sencilla. De hecho consulté a varios de mis colegas, más que todo a nivel de la academia, por las repercusiones que podría traer esta exposición mediática”.

¿A la hora de tomar la decisión, en una balanza, qué pesó para aceptar la propuesta?

“La posibilidad de comunicar a nivel masivo, aquí puedes comunicar otras cosas de una forma más abierta de lo que es el ejercicio de los profesionales de la salud, sobre todo en América Latina, que es muy diferente a otras latitudes.

Yo como infectóloga vi que son casos de la realidad latinoamericana, que probablemente no se ven en Noruega o en Canadá, porque son infecciones más de nuestras latitudes, y me gustó mucho poderlo comunicar”.

¿Qué tan reales o ficción son los casos que tratan en Clínica X?

“Los casos son de la vida real, son inspirados en diagnósticos verdaderos, lo que hicimos fue reproducirlos en pantalla. Todos los casos que van a ver en Clínica X le pasaron a alguien, entonces le pueden pasar a cualquier persona de América Latina”.

¿Cómo ha cambiado su cotidianidad, su ejercicio médico, con la serie al aire?

“No ha cambiado tanto, más que todo me dicen que me ven en la tele, sigo viendo pacientes, dando clases, haciendo consulta y yendo a simposios, realmente lo fuerte fue el proceso de grabar, no tanto la serie al aire. Sí hay un reconocimiento en la calle y los colegas te hacen comentarios, pero más allá de eso, el día a día sigue siendo el mismo”.

¿Qué tan complejo fue el tema del manejo de cámaras, luces, maquillaje..?

“Cuando estábamos en los casos con los pacientes todo fluía, fue complejo cuando teníamos que dar nuestros testimonios a cámara, no estábamos acostumbrados a eso y al principio fue intimidante, pero a la medida en que iba pasando el tiempo fue menos”.

¿Usted era fanática de las series médicas, seguía alguna en particular?

“En especial de las que Sony Channel transmite tal como Grey’s Anatomy, sobre todo en las primeras temporadas, que me gustaron muchísimo. Me encantaba la relación entre los residentes y lo que pasaba en todo el desarrollo de cada uno de los casos, lo agotado que quedaban después de cada jornada.

También vi ER, y soy superfan de Doctor House, te digo que en las grabaciones me decían doctora House, porque mis casos son muy raros”.