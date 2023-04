Ni Chris Evans se ha salvado de ser ghosteado: “he vivido el lento deterioro de las relaciones”

Chris Evans, el actor guapo de Hollywood y Capitán América de Marvel, que el año pasado fue catalogado como el hombre vivo más sexy del mundo por la revista People, admitió, en una entrevista reciente citada en CNN y a propósito de la película Ghosted, que él ha sido ghosteado y ha experimentado situaciones peores a esa.

El término hace referencia al acto de terminar una relación amorosa sin dar una explicación, simplemente alejarse dejándole de hablar a la otra persona implicada. Lo suelen hacer personas con poca responsabilidad afectiva.

Al igual que “los simples mortales”, el actor se refirió a sus relaciones amorosas fallidas y se enfrentó a la decepción romántica.

“Siento que he vivido cosas peores”, dijo Evans en una entrevista reciente. “Creo que preferiría que me hicieran ghosting porque puedes inventarte la historia que quieras. He vivido el lento deterioro de las respuestas de mensajes de texto, y simplemente sabes que la persona se está alejando casualmente”.

Además, confesó su método para ayudarse a salir de esa decepción: “Te cuentas a ti mismo una historia, lo que tengas que hacer para seguir adelante”. Sin embargo, esa no es su situación actual, ya que este hombre está saliendo con la actriz y modelo Alba Baptista desde hace más de un año.

La sensibilidad de Capitán América

El hombre aseguró que en este momento que aborda la comunicación en una relación con sensibilidad.

“No me gusta discutir, no me gusta levantar la voz ni ninguna forma de manipulación”, dijo Evans. “Me encanta el amor. Soy un poco sentimental. Me gusta ser sentimental, lloro con bastante facilidad. Ante una buena canción, una bonita puesta de sol, sí, mis emociones brotan”.

Para saber más: “Soy un gran fan”: Chris Evans, el Capitán América, por fin habló de Shakira