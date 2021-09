Atracaron a los comediantes Diego Camargo y Tato Devia

Sin embargo, los comediantes forcejearon y el vigilante del conjunto residencial logró llegar para asistir a los comediantes y espantar a los ladrones que no lograron llevarse el carro, pero sí el dinero retirado y el celular de Camargo, quien, además, recibió una fuerte golpiza que le descuadró la mandíbula.

“Me agarraron a golapazos, me rompieron la cabeza y me descuadraron la mandíbula”, comentó él mismo en el Noctámbulo de City Noticias.

El incidente se suma a las denuncias que han hecho los bogotanos por el aumento en este tipo de hechos.

Por su parte, el coronel Julio Cesar Salgar dijo que “Se inicia todo el proceso de investigación, acompañamiento a las víctimas y también en la recolección de información para esta denuncia”.