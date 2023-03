Andrés López está de vuelta en Medellín con La Pelota de letras

Acerca de su vigencia en la comedia, aclara que él es, ante todo, un artista, “yo lo que hago es teatro, ese es mi oficio, pero con el tiempo le van cambiando el nombre a las cosas, primero fue humor, luego café concierto y ahora es Stand Up Comedy. Yo siempre le digo a los estudiantes de artes de perfomance que busquen primero ser artistas y luego la herramienta, la que yo descubrí fue la cuentería, que fue en la que me formé, mis obras de comedia tienen mucho de todo”.

López dice estar desconectado de la comedia, de lo que está pasando con el Stand Up Comedy en Colombia y en el mundo.

“La verdad no sé en que va la comedia, porque me la paso es escribiendo, llevo 32 años en esto, entonces me sé el origen de todos los chistes, sé cuál es viejo o nuevo, cuál es sacado de internet, para mí es muy difícil ver comedia porque ya vi todo. De cada mil páginas escritas, solo sirve una para comedia, por eso me tomo el tiempo de escribir desde la hoja en blanco, porque hay dos manera de hacer comedia: te basas en lo que los demás dicen o haces algo nuevo. Está el artista que crea y está el Chatbot, que repite cosas...”.

Actualmente tiene nuevas obras, está escribiendo libros y en los próximos meses comenzará el rodaje de una película basada en un guion de ficción que escribió hace 12 años.

“Esta mi obra llamada El Mundo, están mis trabajos con la Orquesta Filarmónica de Bogotá, están mis giras por Berlín, Portugal y España. Me la paso es trabajando”.