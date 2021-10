Amparo Grisales hará de abuela erótica en El Paseo

¿Cómo ha visto este año el nivel de los participantes?

“Como nunca tenemos participantes que llegaron desde otras partes del mundo, cantantes de habla anglo, personajes de todos los géneros y edades, este año están muy comprometidos con el personaje que representan, este año la tarea para el jurado está muy difícil porque hay muchos dobles perfectos”.

¿Cómo analiza el trabajo al lado de Yeison Jiménez?

“Yeison es un ser humano muy lindo, muy tranquilo, me hace reír mucho, encajó muy bien con César (Escola), con quien llevó ya muchos años, esta es la cuarta temporada. Soy muy feliz porque hago parte del embrión que dio origen a este programa y ver cómo ha evolucionado y la dimensión que ha logrado me llena de orgullo. Yo me llamo tiene de todo, te hace llorar, te hace reír, tiene melodrama, cosas que otros programas musicales no lo permiten”.

¿De los exparticipantes que han pasado por el programa cuáles recuerda con cariño?

“En el corazón se me quedaron Nino Bravo, José José, Marc Anthony, Shakira, Juan Gabriel, Nicky Jam, Silvestre Dangond. La gente se encariña con los personajes y las historias de vida, así que este año voy a intentar que no nos metan goles, que realmente la gente escoja al doble exacto”.

Este año regresa al cine...

“Sí, con El Paseo, divino, una película maravillosa de Dago Producciones, con un elenco maravilloso y la dirección de Rodrigo Triana. Yo por años le había sacado el cuerpo a la comedia, pese a que los directores siempre me ha dicho que tengo un estilo de comedia muy fino y crudo, en El paseo supieron explorar esa parte y me divertí mucho. De toda la saga esta es la mejor, porque la historia es divina, con personajes muy lindos. Hago de abuela erótica, toda una bomba”.