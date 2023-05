“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo”: Alejandro Sanz habló de su salud mental en redes sociales

No es habitual que los famosos compartan a través de sus redes sociales la manera como se sienten, y mucho menos que hablen de salud mental, sin embargo el cantante español Alejandro Sanz, el autor del “Corazón Partío” publicó fuerte mensaje este 26 de mayo a través de su cuenta de Twitter, en el que decía estar “triste y cansado”.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado”, inició su publicación el cantautor español. Bastó con que pasaran segundos para que esta obtuviera cientos de likes y comentarios, en los que sus seguidores buscaron enviarle mensajes de esperanza.

“A todos nos pasa maestro, apóyate de la gente que te quiere. Mañana será otro día, toca poner buena cara y seguir adelante”, “El reconocerse ser humano ante sus fans, también hace al gran artista. ¡Pronta mejora!”, “Que grande Alejandro. Muchos podemos entender y valoramos estas expresiones de personas de su talante”, “Te queremos un montón cielo... y estamos contigo en las buenas y las malas”, “Siempre las respuestas están dentro de nosotros”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el hilo de Twitter.

El mensaje del artista también sorprendió a cientos de internautas, pues no se esperaban que alguien como él, que suele ser considerado un hombre famoso, exitoso y talentoso, pudiera sentirse así, y estar pasando por una situación como esa.

“Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase... llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente”, agregó Alejandro Sánz.