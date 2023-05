“Cada prenda refleja el conocimiento adquirido en estos 20 años”: Agua Bendita sobre la colaboración con Gucci

Se titula The Impossible Garden (El Jardín Imposible) y es ropa de playa y vestidos femeninos bordados a mano por artesanas de las regiones de Antioquia. Es una fusión de la flora y fauna italiana y colombiana: hay mariposas, pájaros, flores y hojas plasmados en una paleta de colores que transita por verdes, amarillos, naranjas, blanco.

Esta propuesta hace parte de las ocho marcas mundiales seleccionadas por Gucci para la colección High-summer: Summer Vault. Y aunque la propuesta de la empresa antioqueña fue lanzada esta semana (está disponible únicamente online en gucci.com), el próximo 22 de junio Gucci organizará un gran evento de presentación de esta cápsula en Italia: estará inspirado en las tradiciones de Colombia.

Agua by Agua Bendita cuenta con tiendas en Medellín y Cartagena, y en septiembre abrirá sede en Barranquilla. Por su parte, la marca Agua Bendita, con la que comenzaron a soñar Mariana y Catalina hace dos décadas, actualmente llega a más de 60 países.

¿Cómo se dio la colaboración con Gucci?

Catalina Álvarez (CA): “La oportunidad llegó hace un año, nos llegó un correo electrónico donde increíblemente ellos nos buscaban a nosotros y nos ofrecían hacer una colaboración especial para Gucci Vault donde pretendían tener cierta cantidad de referencias. Cada vez se fueron enamorando más, nosotros nos mirábamos a los ojos y no nos la creíamos, a mí me preguntan y todavía no logro entender que esto haya pasado, es como el valor a estos 20 años que llevamos camellando y dándola toda. Llegar al lujo es una cosa increíble”.

La cápsula está inspirada en la flora de Colombia e Italia, ¿cómo fue el proceso de investigación?

Mariana Hinestroza (MH): “Fue muy orgánico porque desde hace mucho tiempo tenemos muchos libros de flores y pájaros, entonces tuvimos de dónde elegir. Nos fijamos mucho en esas plantas exóticas que no tenemos en Colombia, pero que las podíamos fusionar con la flora de acá. Algo muy bonito fue que con nuestros diseñadores comenzamos a hacer esa interpretación, por eso vemos plantas en las que, por ejemplo, las raíces son figuras humanas. También tuvimos mezcla entre las flores colombianas y las italianas que tienen poderes curativos, de ahí salió ese jardín mágico que solo existiría gracias a esta colaboración, fue un mix de flores de los dos mundos”.