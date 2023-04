Adele sorprende a James Corden en el último Carpool Karaoke

El presentador británico, de 44 años, anunció el año pasado que dejaría el programa para regresar a Reino Unido y por esto el último episodio de Corden como presentador se transmitirá este jueves 27 de abril.

Una de las sorpresas que le tenían a Corden era grabar un último Carpool Karaoke con su amiga Adele, quien ya lo había hecho años atrás convirtiéndose en uno de los más vistos, fue grabado en enero de 2016 y a la fecha suma más de 261 millones de visualizaciones.

“Adele toma el volante y le pregunta a James sobre sus recuerdos como anfitrión del programa, Carpool Karaoke y el significado de su final. Y los dos se emocionan al reflexionar sobre su amistad y las veces que han estado el uno para el otro”, cuenta la reseña de este segmento que ya se puede ver en YouTube.

Este Carpool Karaoke, además de emotivo –ambos se pusieron a llorar– tuvo grandes momentos musicales. Interpretaron las canciones de Adele Rolling in the Deep, Love Is A Game, I Drink Wine y Hometown Glory, así como el éxito de Barbra Streisand Don’t Rain On My Parade.