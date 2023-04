Actor de La venganza de Analía relata cómo se transformó en La Santana Rosa

La artista, que ya debutó como actriz en Ventino , que actualmente, emite Caracol, compartió que desde muy niña percibió que no se sentía cómoda perteneciendo al género masculino, explicando que en diferentes episodios se sentía representada con los personajes femeninos del entretenimiento y la televisión.

La joven reveló su orientación sexual en el año 2020 mediante un video en redes, sin embargo, esto no la satisfizo pues consideraba que le hacía falta algo más.

“A mí me encantaban los chicos y tenía la afinidad por las cosas femeninas, para mí era eso. Cuando yo tuve ese primer novio yo dije se me solucionó la vida, sin embargo, a mí nunca se me quitó la inquietud, nunca dejé de travestirme, esto siempre estuvo allí”, comentó Santana Rosa.