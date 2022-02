La primera ambulancia para la atención de emergencias en salud mental circuló en Estocolmo, Suecia, en 2017. Durante su primer año de funcionamiento atendió 1.254 casos, una cifra que ya fue superada por la que circula a día de hoy en Medellín, desde marzo de 2021. En diez meses esta ambulancia había atendido de urgencia un total de 1.539 casos, la mayoría (el 54,2 %) correspondió a eventos de conducta suicida, seguido de episodios de psicosis asociados con trastornos como depresión y ansiedad (el 25,8 %).

Las cifras de prevalencia actual son reveladoras a nivel global. En América Latina, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los trastornos depresivos son la principal causa de discapacidad, añadido a que casi 100.000 personas se suicidan al año. “Cada vez tenemos más carga de enfermedad mental en el mundo”, confirma Clara Cossio Uribe, coordinadora de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de la Universidad CES, “ha aumentado la prevalencia y en esa misma media las políticas públicas, los diagnósticos y los registros”. De ahí que sea probable que, aunque en épocas anteriores la carga hubiera sido igual de alta, se mantuviera un subregistro (menos casos identificados de los que había realmente).

A lo largo de la historia la “locura” ha sido una condición rechazada, cuenta el psicólogo clínico y docente universitario Juan Carlos Posada Mejía. Nadie quería tener cerca a una persona que sintiera, pensara o se comportara distinto a la mayoría; un estigma que se trasladó a quienes tenían afecciones psicológicas aunque no estuvieran “locos”. Además, agrega, hay un orgullo personal que lleva a negar el padecimiento de un trastorno, de un dolor. “Se suele pensar ‘yo no necesito de nadie, yo puedo con esto’”, pero no siempre es tan sencillo.