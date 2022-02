¿Serán la salsa y el rock géneros del pasado y el recuerdo?

La pregunta que muchos expertos y fanáticos se hacen sobre si el rock y la salsa morirán tiene una respuesta tajante y contundente: no. La razón es igual de clara y tranquilizadora y es que siempre habrá público con ganas de conectarse con su pasado, de recordar, de recrear los momentos que marcaron su vida.

Eso sí, esos géneros no volverán a tener la relevancia y época dorada que ostentaron en el siglo pasado.

Dentro de 10 años, sin importar que el reguetón, el trap u otro nuevo género domine las plataformas de reproducciones y los conciertos de las nuevas estrellas llenen estadios, la música de Héctor Lavoe, Rubén Blades, Freddie Mercury y Metallica seguirá escuchándose.

La gente lucirá camisetas con las imágenes de esos íconos del rock y la salsa sin importar que lleven más de 40 o 50 años muertos. También se reeditarán álbumes con sus grandes éxitos, con esos temas que nacieron para quedarse incorporados en el ADN de las personas y en la historia de la música.

La razón es sencilla y poderosa: sus melodías están ligadas a la nostalgia, al recuerdo, a las emociones del pasado.

Julio Restrepo, salsero y locutor de la emblemática estación Latina Estéreo, dice que la salsa en particular es una píldora, una pastilla para recobrar la memoria.

No hay mejor máquina del tiempo para volver al pasado que escuchar una canción, reconocer la voz de un cantante y cantar a todo pulmón, sin importar estar desafinado o solo tararear la letra a medias. Recuerde esa noche en la fiesta de 15 años en la que por primera vez bailó con el que le gustaba, sonaba “caminar sin rumbo alguno/ como el aire que respiro/ puede que sea mi destino/ mientras viva”.

Ese poder de viajar atrás del tiempo que tienen la salsa y el rock tiene un sustento científico. De acuerdo con un estudio de la Universidad de Harvard, del doctor en Economía Seth Stephenns-Davidowitz, de 2018, el gusto musical se define en la adolescencia.

Gracias a bases de datos entregadas por Spotify, Stephenns-Davidowitz comprobó que son las mujeres quienes determinan primero su gusto musical a los 13 años, mientras que los hombres lo hacen a los 14.

La vigencia

El poder de la salsa, de sus letras y melodías, frente a otros géneros que sí pueden ser efímeros, radica en que cada canción cuenta una historia, es una crónica de la sociedad del momento, tal y como relata Julio Restrepo. “Son fotos de la vida. Hay una canción para todo, para narrar un nacimiento, una muerte, un amor o un despecho”.

A esto se suma que tanto la salsa como el rock, que son contemporáneos, arropan varios géneros y ritmos, que los hace muy universales y cercanos a distintas culturas.

A diferencia de lo que pasa con el rock y la salsa, el fanatismo en la música ha ido desapareciendo, tal y como lo señala Tito López, productor radial y creador de estaciones como Veracruz Estéreo y Radioacktiva.

López duda que la gente sea realmente fanática del reguetón, para él simplemente disfrutan de su música, de su estilo, de sus ritmos y de la moda. La razón es que la música actual, sin importar el género, se ha vuelto desechable, debido a la cantidad de canciones que semanalmente lanzan los artistas, que no permite que estas queden en la memoria y en el subconsciente de las personas.

Con seguridad en 15 años la gente sabrá quién es J Balvin, Bad Bunny, Maluma o Karol G, pero difícilmente recordarán la letra de algunas de sus canciones. En cambio sí se hablará de El Cantante de Lavoe o de We will rock you, de Queen.

La música del Gran Combo, de Cheo, de Rubén, de The Rollings Stone, Kiss o Def Leppard seguirá sonando sin importar que otro género esté de moda y domine las listas de reproducciones, todo porque siempre habrá personas con ganas de conectarse con su pasado y otras con ganas de descubrir porque esos acordes marcaron a varias y generaciones e hicieron historia.