Según su experiencia en The Giving Pledge, ¿cómo ha evolucionado la filantropía? “Tres temas a destacar. En primer lugar, hemos visto surgir muchos modelos nuevos de donaciones y filantropía. Cuando se trata de nuevos filántropos con una gran cantidad de dinero para donar, muchos lo hacen de diversas maneras y algunos deciden no construir sus propios cimientos. Por ejemplo, muchos eligen donar a plataformas de donaciones colaborativas, que canalizan recursos de múltiples donantes para aumentar su impacto. En segundo lugar, hemos visto una aceleración en el ritmo y la cantidad de donaciones, ya que más donantes están interesados ​​​​en ‘dar mientras están vivos’: tener un impacto hoy a través de su filantropía, en lugar de dejar la mayor parte de sus donaciones en sus testamentos. En tercer lugar, la pandemia exacerbó una serie de desigualdades sociales existentes (sociales, económicas, de género, raciales, entre otras) y la filantropía hoy tiene un enfoque más sólido para abordar estas desigualdades”.

Su visión de la filantropía dentro de The Giving Pledge puede ser muy diferente a la del ciudadano promedio, ¿cómo explica el término, esta filosofía de vida? “Cuando se lanzó The Giving Pledge en 2010, Warren Buffett explicó que se inspiró en el ejemplo de la gente común que prioriza retribuir y ofrecerse como voluntario para ayudar a otros en su vida diaria, incluso si no tienen una gran riqueza. Ese espíritu de generosidad y retribución es uno que cualquiera puede seguir. The Giving Pledge se enfoca en cambiar las normas sociales en torno a las personas con gran riqueza y aumentar la expectativa de que donarán la mayor parte de su riqueza para retribuir a la sociedad, principalmente porque esas personas tienen la mayor capacidad de dar. Pero no se necesita tener una gran riqueza para ser voluntario en su comunidad o donar a la caridad. Los movimientos globales como GivingTuesday son un gran ejemplo de cómo todos podemos retribuir”.

Recuerda Rosen cuando Warren Buffett, Bill Gates y Melinda French Gates crearon The Giving Plage en 2010 con 40 millonarios comprometiéndose a donar la mayor parte de su riqueza a la filantropía. Que hoy hayan más de 230 signatarios de The Giving Pledge de 28 países del mundo da cuenta para él de que la expectativa de que los más ricos deberían devolver la mayor parte de su riqueza a la sociedad se ha fortalecido significativamente como norma social.

¿Cuánto ha cambiado la filantropía con la pandemia? ¿Cuánto han cambiado las áreas más importantes del trabajo de The Giving Pledge?

“A pesar de lo terrible que ha sido la pandemia para el mundo, en particular los millones de vidas perdidas, ha sido inspirador ver las muchas formas en que las personas se han ofrecido para ayudarse mutuamente, desde entregar comestibles a los vecinos o donar a negocios locales o ser voluntario en organizaciones sin fines de lucro.

La generosidad se ha extendido al sector filantrópico, que respondió a la pandemia no solo aumentando la financiación, sino también brindando un apoyo operativo más general a las organizaciones sin fines de lucro, para que pudieran responder a las necesidades urgentes con la máxima flexibilidad. Debido a que la pandemia agravó y exacerbó muchas desigualdades sociales y económicas existentes, muchas organizaciones que trabajan en la filantropía están poniendo más énfasis en utilizar su financiación para reducir las desigualdades. Los signatarios de The Giving Pledge intercambian ideas y aprendizajes entre sí, y muchos donantes contribuyeron de forma independiente a esfuerzos filantrópicos para abordar los efectos de la pandemia de covid-19, desde apoyar la salud pública y el desarrollo de vacunas y tratamientos hasta financiar organizaciones que respondieron a la necesidad de las comunidades. Dentro de The Giving Pledge, desde el comienzo de la pandemia, hemos tenido una serie regular de sesiones de aprendizaje para ayudar a los filántropos a comprender cómo sus donaciones pueden ayudar en la respuesta al covid-19”.

¿Y hubo alguna reestructuración en The Giving Pledge para financiar el trabajo en torno al covid 19?

“No. The Giving Pledge es una comunidad de filántropos que persiguen su propia filantropía. The Giving Pledge no reúne fondos ni contribuye a ninguna causa como grupo, por lo que todos los fondos dirigidos a covid-19 fueron dirigidos por filántropos individuales”.

Habló de nuevos modelos, ¿es la filantropía hoy en día muy diferente de lo que solía ser?

“Hoy en día, se está produciendo una innovación significativa en la filantropía, en particular en torno a los nuevos modelos de donación y financiación de organizaciones sin fines de lucro. También estamos viendo innovaciones en la forma en que los donantes y las organizaciones sin fines de lucro trabajan juntos para lograr cambios. Los donantes de hoy quieren aprender de las organizaciones sin fines de lucro y los beneficiarios con los que trabajan para que puedan tener el mayor impacto positivo a través de sus donaciones, por lo que están encontrando formas de aumentar la comunicación con las personas que trabajan en la primera línea de problemas sociales complejos y utilizando sus comentarios para desarrollar su estrategia de donaciones”.

¿Cómo ve la filantropía en América Latina y por qué cree que no es tan común en este continente?

“La generosidad toma muchas formas. Si bien las instituciones filantrópicas más formales, como la Fundación Bill y Melinda Gates, pueden no ser comunes en América Latina, los latinoamericanos siempre han tenido un fuerte espíritu de dar, ayudar a los demás y luchar por el cambio social, que se puede ver en la rica cultura de donaciones, altos niveles de voluntariado y fuertes movimientos de justicia social en toda la región. Ahora estamos viendo una explosión de nuevas formas de donación en la región, un movimiento hacia más filantropía corporativa y más jóvenes interesados ​​en donar. Con toda esta energía, el futuro de la filantropía en América Latina se ve muy brillante, incluso si no toma la misma forma que en América del Norte u otras regiones”.