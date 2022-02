The Giving Pledge es una promesa de las personas y familias más ricas del mundo de dedicar la mayor parte de sus fortunas a causas benéficas.

De esta manera se presenta la iniciativa filantrópica que en 2010 comenzaron los mutimillonarios estadounidenses Warren Buffett, Melinda French Gates y Bill Gates, quienes se comprometieron a dar la mayor parte de su riqueza para abordar algunos de los problemas más apremiantes de la sociedad. Se trata de un compromiso moral, no legalmente vinculante. Un esfuerzo a largo plazo para cambiar las normas de la filantropía entre las personas más ricas del mundo.

Desde la óptica de la comunidad Filantropía Transformadora, una consideración clave en este tipo de iniciativas es visualizar la filantropía como un camino de doble vía y no únicamente un traspaso de los ricos a los pobres. El paradigma de “yo soy rico y tú eres pobre, entonces te doy plata” ya no funciona. Si uno tiene la humildad para escuchar a las personas que uno quiere ayudar descubrirá que tiene mucho que aprender de ellos, pues todos tienen ideas valiosas que aportar.

Igualmente, advierte que no todas las causas deben merecer la misma atención y recomienda considerar en dónde tendrá mayor impacto una inversión social. Así mismo, sostiene que, aunque los recursos financieros son importantes, los conocimientos, la capacidad de gestión y los contactos pueden ser tanto o más valiosos. “El altruismo efectivo reconoce que tenemos que aprender a pensar con el corazón y a sentir con el cerebro”, anota Filantropía Transformadora.

En la carta de compromiso, con la que Buffett anunció que daría el 99% de su fortuna, comenta que es algo que pudo hacer gracias a que “ganó la lotería de los ovarios”, y precisa: “Mi riqueza proviene de una combinación de vivir en Estados Unidos, algunos genes afortunados e interés compuesto. Para empezar, las probabilidades de que mi nacimiento en 1930 tuviera lugar en Estados Unidos eran de al menos 30 a 1.

El ser hombre y blanco también eliminó enormes obstáculos a los que se enfrentaba la mayoría de los estadounidenses”.

Y, adicionalmente, describe cómo son de diversas las oportunidades: “He trabajado en una economía que recompensa a alguien que salva la vida de otros en un campo de batalla con una medalla, recompensa a un gran maestro con notas de agradecimiento de los padres, pero recompensa a aquellos que pueden detectar el error en el precio de los valores con sumas que llegan a la de miles de millones. En resumen, la distribución de pajitas largas del destino es salvajemente caprichosa”.

Otro detalle que entrega Buffett es que aun entregando el 99 % de su riqueza, el estilo de vida suyo y de sus hijos se mantendrá intacto. Las estimaciones hace un año, daban cuenta de que la fortuna de este inversionista y empresario superaba los US$100.000 millones.

Melinda French Gates y Bill Gates también hacen parte de los 231 millonarios que a diciembre de 2021 habían adherido a The Giving Pledge. Desde su perspectiva, el aprendizaje global sobre la salud les hizo entender que hay una enfermedad altamente prevenible, por rotavirus, la cual mata a medio millón de niños cada año.

“Hemos destinado la gran mayoría de nuestros activos a la Fundación Bill y Melinda Gates para ayudar a detener muertes evitables como estas y para derribar otras barreras a la salud y la educación que impiden que las personas aprovechen al máximo sus vidas. Nuestro principio animador es que todas las vidas tienen el mismo valor. Dicho de otra manera, significa que creemos que todos los niños merecen la oportunidad de crecer, soñar y hacer grandes cosas”, se lee en su misiva de compromiso.

Curiosamente, hace más de una década, cuando los entonces esposos Gates decidieron acoger la propuesta The Giving Pledge, anotaban: “Para nosotros, las vacunas son milagros, pequeños recipientes de esperanza y promesa”. Hoy, cuando el mundo ajusta dos años luchando contra el covid-19, esas palabras alcanzan una mayor vigencia.

En ese contexto, la campaña señala que el mundo vive un momento crítico, en el que la innovación y los avances tecnológicos están redefiniendo lo que es posible. La pandemia y el empeoramiento de las desigualdades sociales y económicas han demostrado que los problemas que afectan al mundo son complejos y resolverlos requiere la colaboración de gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, instituciones académicas y empresas.

Los filántropos pueden desempeñar un papel importante como catalizadores, centrándose en áreas en las que la financiación existente es escasa o que los gobiernos y las empresas no pueden o no quieren financiar.

Uno de los cambios que se han observado en la última década, gracias a propuestas como las de The Giving Pledge, es que el ecosistema social está mucho más interconectado. Existen múltiples plataformas, redes y organizaciones que facilitan el intercambio de mejores prácticas e ideas. Actuar aisladamente ya no es una opción y lo que se ve es una evolución hacia la colaboración, no la competencia.

Adicionalmente, hay quienes estiman que ante la pandemia que hoy invade al planeta y frente a los enormes retos sanitarios, personales, sociales y económicos que enfrentan muchos países, más que nunca, es importante resaltar a las personas que adoptan ese tipo de compromisos, pues se trata de seres inspiradores, disruptivos, innovadores, pero, ante todo, apasionados y temerarios en creer que es posible cambiar el mundo para bien y generar procesos de impacto social a gran escala y que transformen las realidades adversas de barrios, ciudades, países, continentes y el planeta.