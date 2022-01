Durante un encuentro en el Romelio Martínez ante Junior, en la época en que Francisco “Pacho” Maturana era zaguero de Nacional, él y Osvaldo Zubeldía por poco se van a los puños en el camerino tras terminar el primer tiempo. Ante dicha anécdota, “Pacho” contó cómo sucedió. “Yo lo veía a Zubeldía en la raya y me gritaba, pero no le entendía absolutamente nada. Pero le oí decir ‘¡Estás cagado!’... Ya en el vestuario la cosa se puso color hormiga”. Yo le respondí: ‘¿Cómo así que estoy cagado?’, el hombre se me vino encima y yo de lo caliente le iba a meter la mano, pero los muchachos lo agarraron y me echaron hielo en la cabeza. Pero lo recuerdo con mucho cariño”.