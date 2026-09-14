No es un campeón cualquiera. Alexander Zverev es uno poco convencional. No solo porque, como pocas veces ocurre en el tenis, cuando ganó el Abierto de Estados Unidos del 2026 se demoró casi 30 segundos para darse cuenta de que había conseguido su segundo título de Grand Slam.
Ocurrió así: después de que Ben Shelton envió una pelota fuera del campo del estadio Arthur Ashe de Nueva York, el tenista alemán, de 29 años, no festejó, sino que caminó hacia atrás, mirando al suelo, calculando cómo haría su próximo saque.