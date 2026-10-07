Yeison López firma récord mundial y lidera festival de medallas para Colombia en México

El levantamiento de pesas colombiano volvió a vestirse de gloria en el ámbito internacional de la mano de su gran referente, el subcampeón olímpico Yeison López.
Conocido popularmente como “Gokú”, el pesista nacido en Istmina, Chocó, un territorio del cual tuvo que salir desplazado por la violencia a los 11 años para forjarse deportivamente en Cali, se coronó campeón absoluto e impuso una nueva marca mundial en la categoría de los 85 kilogramos durante el clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 que se disputa en Tepic, México.