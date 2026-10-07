Yeison López firma récord mundial y lidera festival de medallas para Colombia en México

El levantamiento de pesas colombiano volvió a vestirse de gloria en el ámbito internacional de la mano de su gran referente, el subcampeón olímpico Yeison López. Conocido popularmente como “Gokú”, el pesista nacido en Istmina, Chocó, un territorio del cual tuvo que salir desplazado por la violencia a los 11 años para forjarse deportivamente en Cali, se coronó campeón absoluto e impuso una nueva marca mundial en la categoría de los 85 kilogramos durante el clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Lima 2027 que se disputa en Tepic, México.

🏋️🌍 ¡Yeison López hizo historia!El colombiano arrasó en el Clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Levantamiento de Pesas, en la categoría de los 85 kg:🥇 173 kg en arranque 🔝 Récord Panamericano.🥇 210 kg en envión 🔝 Récord Panamericano.🥇 383 kg en el total 🌍 Récord Mundial.¡Una actuación sencillamente espectacular del medallista olímpico! 🇨🇴🔥 — Óscar David Ríos Gil |🎙️✍️📹 Periodista Deportivo (@OriosDeportes) October 7, 2026

La actuación del deportista chocoano confirmó el excelente momento por el que atraviesa tras consagrarse con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024. De acuerdo con el reporte oficial del Comité Olímpico Colombiano (COC), López fue la gran figura de la tercera jornada del certamen al imponer condiciones de principio a fin en su división. En el movimiento de arranque inició con 165 kilos y, en su segundo intento, levantó válidamente 173 kg, registro con el que igualó el récord mundial, se adjudicó la nueva marca panamericana y se colgó el primer metal dorado de la jornada. Lea aquí: ¡Súper saiyajin! El pesista colombiano Yeison López elevó su nivel y rompió tres récords mundiales Posteriormente, en la modalidad de envión, el pesista nacional reafirmó su dominio sobre la plataforma al registrar 205 kilogramos en su primera salida y alcanzar 210 kg en la segunda, con lo que aseguró su segunda presea de oro y otro récord continental. Al sumar ambas ejecuciones, López alcanzó un acumulado de 383 kilogramos en el total, cifra con la que conquistó su tercera medalla dorada e impuso un deslumbrante récord mundial y panamericano, ratificando la fuerza y temple que lo caracterizan desde sus inicios en este deporte por inspiración de su primo Wilmer Torres.

Más oros de Colombia

La faena tricolor en territorio mexicano no se limitó al triunfo de López, pues la delegación cafetera firmó un categórico festival de medallas al lograr el título absoluto en tres categorías distintas. En la división femenina de los 61 kilogramos, Karen Mosquera se adjudicó el triple oro al dominar el arranque con 105 kg (tras registrar un primer movimiento de 100 kg), el envión con 125 kg (previo intento de 120 kg) y el total con una suma de 230 kilos. En esta misma prueba, la colombiana Concepción Usuga tuvo un destacado desempeño al conseguir la medalla de plata en arranque con 99 kg —pese a fallar dos intentos con 102 kg—, además de quedarse con las preseas de bronce en envión con 119 kilos y en el total con 218 kg. El tercer triplete dorado para el país llegó por cuenta de Julieth Rodríguez en los 69 kilogramos femeninos. Rodríguez arrancó la prueba asegurando el primer puesto con un levantamiento válido de 107 kilos en su primer turno y, aunque buscó sin éxito los 111 kg en dos oportunidades, mantuvo el liderazgo para colgarse el oro. En el envión ratificó su supremacía con intentos válidos de 128 y 132 kilogramos, para culminar en la cima del podio con un total acumulado de 239 kg. Lea aquí: Pesista Luis Javier Mosquera sigue mandando en América: tres oros, récord y tiquete a Lima 2027 La jornada en los 69 kg también dejó para Colombia la medalla de plata en arranque obtenida por Yenny Sinisterra con 104 kg, quien desafortunadamente no registró marcas válidas en el envión ni en el total. Por su parte, la participación masculina de la fecha la completó el juvenil Esteban López en los 95 kilogramos, quien se ubicó en la séptima casilla del arranque con un registro válido de 135 kilos, aunque no pudo concretar intentos en la prueba de envión. Tras concretar este balance de nueve medallas de oro, dos de plata y dos de bronce en una sola jornada, la actividad del equipo colombiano continuará este miércoles 7 de octubre en Tepic. La rama femenina tendrá acción en las categorías de 77 kg y 86 kg, mientras que en varones la delegación competirá en los 95 kg (categoría mayores) y en los 110 kilogramos, pruebas que pueden seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Federación Panamericana de Levantamiento de Pesas. Bloque de preguntas y respuestas...