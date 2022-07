En su primera participación con la Selección Colombia de mayores se colgó una presea dorada en la modalidad de recurvo por equipos, una plateada en recurvo mixto y una de bronce en individual. “Estoy feliz porque esta experiencia es una preparación en el camino rumbo a París. No es algo fácil; hay que trabajar mucho y lo más importante es que se debe hacer en equipo, con los entrenadores y las compañeras. Todos salimos adelante para lograr hacer un buen proceso”, relató al Comité Olímpico Colombiano.

Ocupar el tiempo libre

Todo en la vida es un proceso y el de Valeria en el tiro con arco empezó en 2016, cuando tenía 12 años. Un día llegó del colegio y su mamá, al ver que la niña no tenía una actividad extra en la que ocupar el tiempo libre cuando terminaba las tareas, le dijo que la iba a inscribir en un deporte.

“La verdad no creía que lo fuera a hacer, pero fuimos a la unidad deportiva de Belén y me inscribieron en tiro con arco. Al principio yo empecé pensando solo en probar, pero con el paso del tiempo me gustó”, comentó.

Valeria se enamoró del deporte y empezó a ser constante en los entrenamientos. Su dedicación la llevó a convertirse en una de las promesas del tiro con arco antioqueño.

“Ella es una mujer muy disciplinada, que sabe llevar un equilibrio en su vida y sabe bien lo que quiere. No le importa si hay lluvia, sol o si se tiene que levantar a las 4 de la mañana a entrenar, solo lo hace”, anotó Nicole Yepes, su hermana.

La seriedad con la que se ha tomado la práctica del tiro con arco la llevó, primero, a estar en los procesos de Selección Antioquia, con la que consiguió, entre otros logros, las medallas de oro y plata en los Juegos Nacionales Reservas y Talentos de 2019.

Con esos antecedentes logró formar parte de los representativos nacionales juveniles. En mayo del 2021 compitió en la parada para el ranking mundial y panamericano juvenil, que tuvo lugar en el diamante de béisbol Luis Alberto Villegas de la unidad deportiva Atanasio Girardot.