La obligación era ganar, pero no pudo y tras la derrota por 2-0 este martes ante Internacional de Brasil, el DIM ajustó tres caídas y le dijo adiós a la Copa Sudamericana.

Con este resultado, el equipo rojo agotó sus opciones en el torneo y dejó una pobre imagen.

El Medellín no acertó en ninguna de las acciones y permitió dos tantos de Edenilson para darle vida al conjunto brasileño, que definirá en la última fecha su clasificación a la siguiente fase.

Ni la buena actuación del arquero Andrés Felipe Mosquera Marmolejo impidió que el Poderoso cayera en Porto Alegre, pues nuevamente los problemas en defensa y la falta de juego ofensivo lo mostraron como un rival débil.

Publicidad

Con el ingreso de Felipe Pardo en el arranque del segundo tiempo y posteriormente de Andrés Ricaurte los rojos mejoraron un poco y tuvieron aproximaciones, pero no acertaron en la definición.

Conclusiones de Comesaña

Al final del encuentro, el técnico Julio Avelino Comesaña contó en rueda de prensa sobre problemas en la alimentación que no les permitió hacer ningún entrenamiento. Algunos jugadores presentaron molestias estomacales, aunque el estratega dijo que esa no fue la causa de la derrota, “sino porque el rival fue superior individual y colectivamente”.

Publicidad

Ricaurte, por su parte, señaló que Internacional los superó: “Hemos enfrentado a un gran adversario”.

En su intervención, Comesaña anotó que no jugaron como se debía y le dieron chance al rival para que los atacara, sabiendo que juega rápido.

Ahora el cuadro antioqueño regresará a Medellín para iniciar el cuadrangular semifinal de la Liga colombiana ante La Equidad, este sábado (5:15 p.m.) en el Atanasio Girardot, y luego, el martes, ir a Pereira a recibir a Guaireña en el cierre de su participación en la Copa Sudamericana.

Publicidad

“Debemos revisar, llegar a casa a preparar las cosas para las finales de la Liga que es un tema prioritario”, concluyó el técnico.

El DIM no dio la talla en la Sudamericana, aunque el estratega había expresado que esa no era la prioridad porque no se habían preparado para ella. La Liga fue siempre el objetivo principal de los rojos, luego de clasificas después de cinco intentos fallidos