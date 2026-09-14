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Thomás, el gimnasta antioqueño que ganó oro en los Juegos Suramericanos de Argentina

El joven, nacido en Medellín y con tan solo 17 años se quedó con el oro en el All Around de la gimnasia. Colombia también sumó oros en patinaje, clavados y levantamiento de pesas.

  • El antioqueño Thomás Mejía Caratagena en acción durante su competencia en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina. FOTO CORTESÍA
    El antioqueño Thomás Mejía Caratagena en acción durante su competencia en los Juegos Suramericanos de Santa Fe, Argentina. FOTO CORTESÍA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 2 horas
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El antioqueño Thomás Mejía Cartagena dio la gran sorpresa en la gimnasia artística de los Juegos Suramericanos que se disputan en Santa Fe, Argentina, al superar a los mejores del continente, incluido su compañero de equipo Ángel Barajas, para llevarse el oro en el All Around.

Thomás registró un puntaje de 78.750, superando a los brasileños Diogo Brajao (78.600) y Patrick Sanpaio (78.050).

Con tan solo 17 años y mientras hace la transición de juvenil a mayores, el paisa, que también fue campeón en los Juegos Panamericanos Juveniles, se lució en todos los aparatos y le entregó el máximo galardón al país.

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A pesar de su corta edad, Thomás, quien nació en Medellín, lleva más de la mitad de su vida preparándose en el coliseo Jorge Hugo Giraldo, el escenario que construyeron en honor a su ídolo, el deportista al que vio en videos y por el cual lleva 13 años dedicados a la gimnasia.

Así, el niño que se la pasaba en casa dando volteretas, haciendo arcos o abriéndose de piernas en el suelo, inició una carrera que muy rápido lo llevó al Team Medellín y luego a las selecciones de Antioquia y Colombia.

Mejía ya terminó el bachillerato de manera virtual y lleva tres años perfeccionando sus movimientos, fuerza y potencia. Su sueño es estar en unos Juegos Olímpicos y va muy bien en ese propósito, ayudado por su disciplina y dedicación.

En relación con el resultado en Argentina, Mejía expresó gran alegría: “Muy contento por el trabajo que hemos realizado en equipo; no me esperaba este oro, pero lo importante es salir a darlo todo y por eso la medalla me llena de felicidad”. Argumentó que, aunque no tiene un aparato preferido porque hace el All Around -donde logra un gran rendimiento-, siente que en “barras paralelas y en suelo” le va muy bien.

También resaltó su triunfo por la exigencia del evento: “Acá están rivales muy fuertes, la competencia es difícil, pero estamos haciendo las cosas bien y eso es lo importante”.

Leonardo González, su entrenador en Antioquia y Colombia, se mostró satisfecho por el desempeño de Thomás, de quien destacó su dedicación, disciplina y tranquilidad para competir. Dijo que el país llegó fuerte, con un equipo muy competitivo, cuyas cartas están metidas en todas las finales, lo que les da amplias posibilidades de seguir sumando medallas.

Antioquia es el departamento que más atletas aporta a la delegación nacional para estos Juegos Suramericanos: de los 415 deportistas en total (210 mujeres y 205 hombres que competirán en 32 disciplinas), 121 son paisas.

Más oros para Colombia

Colombia no solo celebró en gimnasia, también hizo el 1-2 en los clavados con Felipe Uribe y el antioqueño Sebastián Morales, en una prueba cuyo podio completó Brasil. Uribe logró un puntaje de 445.90, Morales alcanzó 418.00 y el brasileño Luis Bonfim registró 380.35.

En el levantamiento de pesas, otro de los deportes fuertes para el país, la cosecha dorada arrancó con el barranquillero Duván Ferrer en los 60 kilogramos, superando al venezolano Jefferson Gómez y al paraguayo Alexandro Luizzi. El colombiano levantó un total de 260 kilogramos ante los 250 del venezolano y los 227 del guaraní.

En el patinaje de velocidad también hubo doble celebración gracias a los oros de Kollín Castro y Santiago Vásquez, quienes se llevaron la victoria en los 200 metros meta contra meta, prueba en la que el país también sumó una plata con Jhon Tascón y un bronce con la antioqueña Sara Muñoz.

Las competencias seguirán hasta el 26 de septiembre, fecha en la que se realizará la clausura de las justas en las que Colombia espera conservar el segundo lugar del medallero, por detrás de Brasil.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es la prueba All Around en gimnasia artística y en qué consistía el triunfo de Thomás Mejía?
Es la competencia global de la gimnasia artística que evalúa la sumatoria de todos los aparatos para premiar al gimnasta más completo. Thomás Mejía ganó la medalla de oro en esta modalidad al obtener una puntuación total de 78.750, superando a los gimnastas brasileños Diogo Brajao (78.600) y Patrick Sanpaio (78.050).
¿En qué otras disciplinas sumó medallas de oro Colombia durante la misma jornada de los Juegos Suramericanos?
Colombia logró el primer lugar del podio en clavados (con Felipe Uribe), en levantamiento de pesas de 60 kg (con el barranquillero Duván Ferrer, quien levantó 260 kg) y en patinaje de velocidad en los 200 metros meta contra meta (con oros de Kollín Castro y Santiago Vásquez).
¿Cuántos deportistas de Antioquia integran la delegación colombiana en los Juegos Suramericanos de Santa Fe?
Antioquia aporta un total de 121 atletas, siendo el departamento con mayor representación dentro de la delegación nacional, la cual está conformada por 415 deportistas (210 mujeres y 205 hombres) que participan en 32 disciplinas.

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