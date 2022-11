Álvaro Recoba es uno de los jugadores uruguayos más influyentes en la historia del fútbol de ese país. Jugó en Danubio y Nacional, pero su más grande huella la dejó en el Inter de Milán. Rápido, explosivo y de un excelente remate de fuera del área y de tiro libre. Dueño de una zurda privilegiada. “El Chino”, como lo bautizaron popularmente, alcanzó a jugar el Mundial de 2002 en Corea y Japón.

Hoy, desde otra función, analiza lo que puede ser Qatar y también hasta dónde pueden llegar los representantes suramericanos en la cita asiática.

¿A qué se dedica?

“Soy el técnico del Nacional de la tercera división del fútbol uruguayo y es un trabajo que estoy disfrutando al máximo y me permite seguir conectado con el fútbol”.

Publicidad

¿Cómo analiza al futbolista de la actualidad?

“Es de una mentalidad ‘cortoplacista’. Hoy en día los clubes, las selecciones y los entrenadores les dan todos los recursos, pero creo que tienen que poner algo de ellos, no depende de otros sino de las ganas que le pongan a salir adelante. En algunos casos cuesta más, pero los años pasan y las oportunidades se van terminando y después no es culpa de nadie, te arrepentís de no haber hecho algo”.

¿El fútbol es mejor o peor?

Publicidad

“Es el mismo, pero algunos de los llamados avanzados del fútbol se llenan la boca diciendo que el balón es distinto, que la portería, que los guayos, en fin. El fútbol es un mismo deporte y ha mejorado gracias a la tecnología, pero en todas las épocas hubo jugadores más profesionales que otros, más talentosos y otros más atléticos”.

¿Qué recuerda del Mundial de 2002?

“No teníamos todos puesta la camiseta, había una división entre la prensa, los directivos, la afición y veníamos de quedar afuera en el 98 y costó que volvieran a creer en el equipo. No perdimos sino un partido en la fase de grupos, con Dinamarca y quedamos por fuera, porque habíamos empatado con Senegal y Francia. Después en 2006, con un equipo de mucha calidad, nos quedamos afuera en el repechaje con Australia por penaltis. Si hubiera VAR en ese momento habríamos clasificado”.

Publicidad

¿Qué opina de que Colombia no haya clasificado a Qatar?

“Perdió muchos puntos de local, en Barranquilla que es una sede muy dura para los demás equipos. Ese fue uno de los lugares donde más me costó jugar, con decirte que sufrí más allá que en La Paz, y esos puntos perjudicaron demasiado a Colombia”.

¿Qué piensa de Uruguay hoy?

Publicidad

“Sería impensado que no estuviera en el Mundial porque los jugadores que están lograron una estabilidad, una organización importante desde lo dirigencial que en otras épocas no pasaba. Creo que puede hacer una buena presentación”.

¿Y los otros representantes suramericanos?

“Brasil y Argentina son candidatos, Uruguay nunca se puede descartar y Ecuador tiene una generación de jugadores jóvenes brillantes, pero les puede pesar la inexperiencia, pero Suramérica tiene con qué ganar”