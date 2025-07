Petro viajará a Haití este viernes, antes de la instalación del Congreso, y luego se va para Chile, ¿por qué?

Aún no está claro el detalle de la agenda, pero este jueves en la tarde, según conoció este diario, van a dar los detalles.

Ha habido polémica por los viajes del presidente Petro durante estos casi tres años de Gobierno. Según cartas del excanciller Álvaro Leyva, conocidas hace algunos meses, el comportamiento del mandatario no habría sido el mejor en algunos países, incluido Chile, adonde viajará este domingo.

Leyva, en una de las cartas, se refirió a una visita de Estado el 9 de enero de 2023 en Chile con el presidente Gabriel Boric, en la que el presidente Petro no asistió a una reunión en el Palacio de los Tribunales de Justicia. “Tras una cena privada en la noche anterior dejó de ser usted localizable”, le dice Leyva a Petro. En efecto, el mandatario colombiano reconoció que no asistió a ese encuentro porque estaba “visitando la tumba de Pablo Neruda en Valparaíso (...) el presidente Boric sabía mi intención de ir”. Pero Petro no mencionó la molestia que quedó registrada en la prensa chilena y otros elementos que cuestionan el comportamiento del jefe de Estado en ese país.