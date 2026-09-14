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Selección Colombia femenina ganó bronce en Brasil y va al Mundial de voleibol de 2027

Desde este martes el turno será para el equipo masculino que dirige el italiano Paolo Montagnani.

  • La Selección Colombia femenina celebra su medalla de bronce en el Suramericano disputado en Brasil. FOTO CORTESÍA
    La Selección Colombia femenina celebra su medalla de bronce en el Suramericano disputado en Brasil. FOTO CORTESÍA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 3 horas
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La Selección Colombia femenina de voleibol de la categoría mayores se volvió a lucir, esta vez en el Campeonato Suramericano disputado en Río de Janeiro, Brasil. Allí, además del bronce, logró el cupo al Mundial de Canadá y Estados Unidos 2027, y metió a Ana Karina Olaya en el equipo ideal del torneo.

Las dirigidas por el brasileño Guilherme Smith protagonizaron el set más disputado del torneo en el duelo ante Brasil, con el cual definieron un set 34-36. Uno de los más emocionantes del campeonato que dejó a las anfitrionas como campeonas, seguidas por Argentina y Colombia, que cerró el podio.

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Este tipo de marcador no es usual. El set entre colombianas y brasileñas se extendió 11 puntos más allá del límite reglamentario original y, según los registros de la FIVB (Federación Internacional de Voleibol), el récord de un partido oficial data de 2013 con el marcador 44-42 en un set masculino entre Corea del Sur e Italia.

Las brasileñas lograron el cupo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, mientras que Argentina y Colombia las acompañarán en el Mundial de Canadá y Estados Unidos 2027.

En el balance general, Colombia tuvo nueve sets ganados e igual número de perdidos, alcanzando victorias ante Chile y Perú con marcadores de 3-0 ante ambas escuadras, mientras que cayó contra Brasil 3-0, Argentina 3-2 y Venezuela 3-1.

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Además, Ana Karina Olaya fue elegida entre las más destacadas del torneo con el reconocimiento de Mejor Punta. Junto a ella estuvieron las brasileñas Gabriela Guimarães (MVP del torneo), Ana Cristina Oliveira y Roberta Ratzke.

Las argentinas Candelaria Herrera, Bianca Cungo y Agostina Pelozo también fueron exaltadas en el equipo ideal. Finalmente, la mejor venezolana fue Alejandra Argüello (central).

Ahora, el equipo nacional viaja a Santa Fe, Argentina, para la disputa de los Juegos Suramericanos.

Turno para los hombres

Mientras tanto, los hombres, dirigidos por el italiano Paolo Montagnani, llegan a Brasil para el r el Suramericano que, de igual manera, dará un cupo a Juegos Olímpicos y tres al Mundial de Polonia 2027.

En el equipo de los elegidos por el profesor Paolo están los antioqueños Miguel Ángel Martínez, Andrés Piza, Samuel Jaramillo, Santiago Ruiz y Jorge Mesa.

Junto a ellos fueron convocados Maicol Ortiz, Haider Banguera, Pablo Tello, Leandro Mejía, Daniel Aponzá, Juan Felipe Castañeda, Luis Ángel Cuenú, Carlos Martínez y Roosvuelt Ramos.

Colombia viene de ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. En Brasil se medirán todos contra todos para definir al campeón y a los tres clasificados al Mundial.

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“Tenemos un gran grupo, venimos con un trabajo muy fuerte, motivados por lo que logramos en Santo Domingo y convencidos de dejar todo en la cancha; queremos seguir haciendo historia y en eso estamos concentrados”, dijo Samuel Jaramillo, uno de los paisas que fue medallista en República Dominicana.

Los partidos arrancan este martes, y Colombia debuta en el torneo contra Bolivia, a las 5:00 de la tarde, mientras que Argentina se mide a primera hora contra Venezuela, y luego de la Tricolor se jugará Brasil-Chile, para completar la primera fecha.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes integran el equipo ideal del Campeonato Suramericano de Voleibol Femenino?
El equipo ideal del torneo contó con la colombiana Ana Karina Olaya (Mejor Punta), las brasileñas Gabriela Guimarães (MVP), Ana Cristina Oliveira y Roberta Ratzke; las argentinas Candelaria Herrera, Bianca Cungo y Agostina Pelozo; y la venezolana Alejandra Argüello (central).
¿Cuál fue el récord del set más largo en el Suramericano femenino y cómo se compara con el histórico?
El set más largo del torneo se disputó entre Colombia y Brasil con un marcador final de 34-36 a favor de las brasileñas, extendiéndose 11 puntos más allá del límite reglamentario. Aunque fue uno de los más disputados del campeonato, el récord histórico oficial de la FIVB pertenece a un partido masculino de 2013 entre Corea del Sur e Italia con un marcador de 44-42.
¿Cuándo y contra quién debuta la Selección Colombia masculina en el Suramericano de Brasil?
La Selección masculina debuta este martes a las 5:00 p. m. enfrentando a Bolivia en la primera jornada del torneo, el cual se jugará bajo la modalidad de todos contra todos.
¿Quiénes son los jugadores antioqueños convocados a la Selección Colombia masculina de voleibol?
Los antioqueños son Miguel Ángel Martínez, Andrés Piza, Samuel Jaramillo, Santiago Ruiz y Jorge Mesa.

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