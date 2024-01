Con todas las juezas en el filo de la piscina para parar el cronómetro, y un final digno de ‘foto finish’, Sarai Ortiz Gavíria logró quedar en primer lugar, y clasificar a la siguiente ronda en Babyactividades subacuáticas . Esta victoria no fue casualidad, ya que, a sus 12 años, Sarai ya sabe qué es colgarse preseas doradas en distintas competencias. Aunque los 50 metros no son su especialidad, dejó todo en el agua para enorgullecer a su madre que estaba en la tribuna.

El noroeste del departamento fue testigo de las 5 medallas en 5 pruebas que ganó Sarai, esta vez, 2 de oro, 2 de plata y una de bronce. En Urabá la acompañó su tío, “demás que también iba a pasear”, dijo entre risas Sarai, dejando muy claro que su mayor motivación son los familiares que le acompañan. “Ellos me apoyan, entonces me gustaría como retribuirles eso también. Siempre es, ‘dale Sarai, tu puedes’, ‘si no viene con una medalla, no venga a esta casa, usted tiene que ganar’”.

Así logró entrar en la preseleción de la Liga Antioqueña de Actividades Subacuáticas, porque en un futuro puede hacer parte de la Selección Antioquia. Aunque todavía es muy pequeña y no tiene la edad, la llamaron por el nivel en las competencias, y los tiempos récord que tiene en las pruebas.