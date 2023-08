“Anoche que llegué a Pereira me di cuenta de que parte de mi equipo deportivo había sido robado. La maleta tenía candado y la abrieron. Me robaron mi monóculo, que es el objeto que utilizo para ver las flechas, es un objeto avaluado en 2.500 dólares” , afirmó la deportista pereirana.

“Iberia no se quiere responsabilizar. Avianca me responde que no pueden hacer nada, que los objetos de valor deben ir con la persona, pero ellos me obligaron a echar la maleta de mano en bodega”, concluyó Sara.