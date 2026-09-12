Santiago Buitrago, campeón de la montaña de la Vuelta a España-2026

La victoria de etapa se le escapó a Santiago Buitrago en varias oportunidades en la Vuelta a España-2026, pero más allá de la impotencia y lágrimas que soltó tras terminar dos veces segundo y otra tercera, luego de estar en fuga durante seis fracciones, con el paso de los días comprenderá que su actuación no quedó en vano, pues este domingo, en Granada, se confirmará como uno de los mejores escaladores del mundo.
Buitrago , el joven que comenzó a montar en bicicleta a los 11 años de edad y quien tuvo varias caídas en sus primeras carreras competitivas, se convertirá en el quinto colombiano que conquista la clasificación de la montaña de la ronda ibérica.
Este sábado, cuando restaban unos 18 kilómetros para el final de la jornada 20, entre La Calahorra y la inédita cima de Collado del Alguacil, en la provincia de Granada, y luego de la presión que ejerció el belga Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), puntuando en las primeras ascensiones del recorrido de 186,8 kilómetros, el colombiano, con fortaleza y una buena lectura de carrera, pudo proteger su liderato en las siguientes cuestas.