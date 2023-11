Insistió con la persistencia de un obsesionado. No estaba dispuesto a dejarse vencer. Rendirse es una palabra que nunca ha estado en el diccionario de su vida. Por eso, ni siquiera cuando lo declararon con la enfermedad de Müller-Weiss, una patología degenerativa que destruye los huesos y él tiene en un pie, contempló la posibilidad de abandonar el tenis. Por el contrario, eso lo impulsó. En enero de 2022, con 35 años, empezó a entrenar y jugar como un toro. Recuperó el mejor nivel que tuvo en sus años mozos. Ganó el Abierto de Australia y su título 14 del Roland Garros. Parecía invencible, más que un humano por su tolerancia absurda al dolor y su capacidad impresionante para lograr adaptar su cuerpo para competir al máximo nivel.

Pero en el Wimbledon de ese año empezó su declive físico. Una lesión en el abdomen lo hizo abandonar, en contra de su voluntad y en un acto que mancilló su orgullo de guerrero indomable, la semifinal del Grand Slam londinense que tenía que jugar contra Nick Kyrgios. Con la idea de volver a su mejor punto físico hizo terapia. Reapareció en el Abierto de Estados Unidos de ese año. Se veía con la fuerza física y mental de un gladiador. Parecía que iba a llegar a su título 23 de los grandes del tenis. Pero la juventud rebelde de estadounidense Frances Tiafoe le pasó por encima en octavos de final.

Nadal quedó fuera. Su cuerpo le daba señales de que algo no estaba bien. La cabeza le ordenaba continuar, pero las piernas, los brazos, su tobillo le decían que tenía que parar. Al final lo hizo. El embarazo de su esposa le sirvió como polo a tierra para hacer una pausa necesaria. Incluso estuvo en duda que pudiera jugar el partido de despedida de Roger Federer, pero lo hizo.

Descansó hasta enero de 2023. Él esperaba tener una temporada magistral. El mundo también porque quería ver de nuevo un candeleo azaroso entre Rafa y Djokovic en las canchas. Pero, después de quedar eliminado por el estadounidense Mackenzie McDonald en el Abierto de Australia, ya con 36 junios a cuestas y las lesiones aquejándolo con una intensidad desesperante, se vio obligado a frenar en seco. La pesadilla de Rafael Tuvo que hacer un cambio de vida abrupto que le costó. Al principio se negaba a la posibilidad de no poder jugar. Pensaba que, como otras veces, iba a regresar pronto. Su mente de hierro no se atrevía a aceptar lo que era una verdad a gritos: el cuerpo no le respondía para aguantar la intensidad con la que venía jugando.

Se refugió en Manacor. La academia que lleva su nombre, y en la que forma tenistas que hereden sus capacidades físicas, mentales y técnicas para jugar al tenis, fue su lugar seguro, la casa en la que empezó un proceso de recuperación lento. La prensa especulaba con que volvería a jugar en abril, para el Abierto de Madrid. Pero no. En ese momento anunció que no jugaría el Roland Garros de mayo. Tampoco el Wimbledon de junio. No dijo nada sobre el US open, pero tampoco llegó. Nunca supimos qué iba a pasar con su carrera, si volvería o no. Tampoco tuvimos información certera de cómo se sentía en el proceso de recuperación. Nadal quedó en el olvido. Los 24 títulos de Grand Slam que consiguió Novak Djokovic tras ganar un campeonato en Estados Unidos y el ascenso rabioso de Carlos Alcaraz a la cúspide del otrora deporte blanco se robaron todos los focos de atención. El sufrimiento silencioso del Toro español Mientras todo eso pasaba, Rafael Nadal sufría en silencio en Mallorca. Nadie estaba enterado. Tal vez su círculo más cercano. Para el mundo todo lo que le pasaba era un enigma.

Pero, según declaró el pasado miércoles, en la Clínica Tenis Teknon, que dirige el médico Ángel Ruiz Cotorro, que es su doctor de confianza, hubo un momento durante su proceso de recuperación en el que no sabía si iba a volver a jugar tenis algún día. Así de malas debieron ser las sensaciones físicas que tenía, él, que como ya dijimos, no pensó en dejar el deporte nisiquiera cuando le diagnosticaron una enfermedad degenerativa. “Pero ahora estoy bien, entrenando, feliz. Estoy en una buena época de mi vida. Antes no sabía si volvería a jugar, ahora sinceramente creo que sí. Por cómo iban las cosas hace unos meses a cómo van ahora, creo que he dado un paso adelante sin ninguna duda, y para mí eso es muy importante”, aseguró el tenista español, que es el segundo máximo ganador de torneos de Grand Slam.

Nadal, que ahora tiene 37 años, aseguró que es consciente de que no va a superar a Djokovic como el más ganador de la historia de los grandes del tenis. También que pretende ser competitivo, pero no le obsesiona, como en otro momento, quedarse con algún Slam. Él solo quiere jugar, volver a sentirse vivo, darse ese éxito personal. “Se que va ser muy difícil recuperar un nivel muy alto de tenis. Sin embargo, si no tuviera la ilusión de ser competitivo, no habría hecho todo lo que he hecho estos últimos meses y el esfuerzo que supone para mí hacerlo con la edad que tengo”, concluyó.