Camilo, quien en dos ocasiones tuvo que negarse a jugar con Colombia (Río de Janeiro 2016 y Tokio 2021), pues estaba en la lucha por conservar su lugar en la máxima categoría del golf mundial, ahora, tras la victoria en Bermuda, lo ve como algo que puede buscar y así lo va a hacer.

“Disputar unos Juegos Olímpicos es algo que quiero”, le dijo a EL COLOMBIANO el golfista nacional en rueda de prensa con medios de varios países.

El paisa agregó que las condiciones han cambiado en comparación con las dos veces en las que “desafortunadamente me tocó decirles no a unos Juegos Olímpicos, pero esta victoria en Bermuda me deja con dos años de tarjeta y los Olímpicos son un torneo que siempre he querido jugar”.