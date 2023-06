“Queremos revivir los torneos challenger en el país”: Alejo Falla director de torneo en Rionegro

También debe hacerles seguimiento a los jóvenes que muestran buen nivel en los torneos del circuito nacional. Eso lo hace con la misma pasión que le pone a la formación de niños en el Centro Deportivo Alejandro Falla, ubicado Llanogrande.

Ahora, Alejandro se estrena en el rol de director de un torneo challenger. Lo hace entre este domingo y el 3 de julio en el Jumbo Open Rionegro –campeonato que entró al circuito ATP– que se realiza en las instalaciones del Club Campestre de Llanogrande y cuenta con la participación de 64 jugadores (32 en sencillos y 16 parejas en dobles).

En diálogo con EL COLOMBIANO, Falla habló sobre los pormenores del torneo y el recambio del tenis en el país.

¿Qué tan importante es para el tenis colombiano hacer un torneo como este?

“Este tipo de torneos le suman a la cultura tenística que ha venido creciendo mucho en los últimos años en el país, gracias al aporte que hemos hecho Cabal-Farah, Santiago Giraldo, Alejandro González y yo. Por otro lado, los campeonatos como este son importantes para que jugadores locales empiecen a conseguir puntos que les permita subir en el ranking mundial”.

¿Qué lo motivó a realizar un certamen como este?

“Yo gané un torneo challenger en 2004 en Bogotá y eso fue lo que me disparó, y me dio la confianza para empezar a jugar torneos más grandes. Entonces, teniendo como base ese buen recuerdo, fue que me lancé a hacer evento con este con el ánimo de que el tenis colombiano siga creciendo. Con la cita de Rionegro queremos revivir los challenger en el país, que tenía siete torneos de estos en un año, pero que lastimosamente en este momento solo se realizan tres”.

¿Qué es un challenger y qué diferencias tienen con los otros del circuito?

“Son campeonatos que están un nivel por debajo de los torneos grandes del circuito de la ATP, que son los Grand Slam (Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon, Abierto de Estados Unidos), los Masters 1.000, los eventos 250 y 500, en los que la mayoría de jugadores que participan están en el top 100 del ranking mundial. Los challenger son torneos que dan menor puntaje y por eso lo disputan tenistas que no están dentro del top-100. Son el punto medio entre los grandes y los campeonatos futuros, que son en los que comienzas los jugadores cuando quieren ser profesionales”.

¿Dentro de los challenger hay categorías?

“Sí, hay eventos que son de la categoría 50, 75, 100, 125. Entre menor sea el número, también es más baja la cantidad de puntos que da para el ranking. Sin embargo, los challenger más grandes (125) suelen jugarlos tenistas que están entre los 100 primeros de la ATP”.

¿En el torneo de Rionegro hay tenistas del top-100?

“No, porque es un torneo que hace parte de la categoría 50 de los challenger. Sin embargo, sí hay deportistas que en algún momento estuvieron en entre los 100 mejores, pero que tuvieron lesiones y por eso salieron, como el argentino Federico Beldoris, que en 2016 ocupó el puesto 33 del ranking ATP, y Gerald Melzer, que en algún momento estuvo en el top-100”.