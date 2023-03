Por falta de apoyos económicos, deportistas de élite de Colombia pagan viajes de su bolsillo

Por lo pronto, en estos primeros tres meses del año, en los que los deportistas empiezan sus procesos competitivos para sumar puntos que les permita clasificar a las máximas justas, hay preocupación y malestar por falta de apoyo económico del Estado que les impide tener una mejor preparación y viajar, tranquilamente, para afrontar sus compromisos.

Con el liderazgo que la caracteriza, Mariana Pajón, única piloto en el mundo con tres medallas olímpicas en BMX (dos oros y una plata), este miércoles alzó una voz de alerta no solo por su situación personal sino por aquellos atletas de alto rendimiento que se las arreglan, con sus propios recursos, para asistir a torneos que les permita sumar puntos y acercarse a las Olimpiadas.

En Caracol radio (6:00 a.m.), la corredora antioqueña lamentó el atraso en los apoyos por parte del Ministerio del Deporte: “Me preocupa porque están atrasados en ese tema. No sabemos si son las federaciones o el Comité Olímpico Colombiano. Precisamente ya empecé la clasificación olímpica y todo ha sido de mi bolsillo, he viajado yo porque no puedo quedarme esperando a ver qué pasa en el país o en el Ministerio y nos quedamos sin cupos”, indicó Mariana, quien ya suma seis medallas esta temporada, dos en Francia (plata y bronce) y cuatro en Estados Unidos (tres doradas y una plateada).

“Creo que muchos deportistas también lo han hecho, entonces he cogido recursos propios y he viajado a Europa y a Estados Unidos, todo de mi bolsillo”, señaló Mariana, quien espera que el cambio de ministra del Deporte (Astrid Rodríguez por María Isabel Urrutia), permita no tener tantas demoras en los beneficios que entrega el Gobierno.

“Ya nos atrasamos tres meses, no sé cuánto se demore el empalme con la nueva ministra, espero que no se tarde tanto. Yo lo puedo hacer (viajar), he sido responsable con recursos que he ganado en mi carrera deportiva, pero no quiero imaginar lo que está pasando con los deportistas”.

Hay desconcentración

Francisco Mosquera, campeón mundial de levantamiento de pesas en Bogotá en diciembre pasado, comparte la preocupación de Mariana.

El antioqueño, del registro de la Liga de Bolívar, y quien tiene un hijo de 8 años, confesó que está en una encrucijada pues se está gastando sus recursos para poder entrenar de cara al Panamericano en Bariloche, Argentina, desde este 25 de marzo. Agrega que firmó un contrato para comprar un apartamento, pero no ha logrado abonar al pago de este porque los incentivos que le prometió el Gobierno tras lograr el oro mundial aún los sigue esperando.

“Todo esto desconcentra”, aseguró Mosquera, quien es consciente de que el panorama en el país es complicado a nivel general.

“El deporte no es la excepción. Las ayudas han estado llegando un poco tarde. Tenemos claro que por parte del Comité Olímpico Colombiano no es, porque la entidad no está manejando los dineros en cuanto a los apoyos a los deportistas se refiere. La esperanza es que todo mejore”, agregó el pesista.