Los ‘locos’ que aman el descenso en patines ya tienen a Colombia como potencia mundial

En 2019, cuando el patinador antioqueño Diego Posada ganó la medalla de oro en los World Roller Games, en Barcelona, España, en la prueba de inline downhill, muchos conocieron esta disciplina, que practican hombres y mujeres en sectores como la vía a Las Palmas, el Túnel de Occidente o La Catedral, en Envigado, en descensos en los que superan los 100 kilómetros por hora. Algunos los califican de “locos” y tal vez sí tienen algo de eso, porque descender a esa velocidad sobre sus patines en línea no es algo que cualquiera se atreva a hacer. Pero todo ha sido un proceso de mucha constancia. Posada y Carlos Quiroga fueron los primeros. Cuando el segundo regresó al país en 2016, habló con el antioqueño y así fue como el bogotano y el paisa empezaron a impulsar esta modalidad, que en Europa ya era sensación. De esta manera, se inició el movimiento del inline downhill en Antioquia y ahora, una década después, la comunidad de esta disciplina en Medellín y el Área Metropolitana es tan grande que ya fue reconocida como la quinta modalidad de la Liga Antioqueña de Patinaje. Julián Osorno, presidente de la Liga, confirmó que, tras la vinculación de los clubes Canariam y Urakanes Bello, ambos con la modalidad de inline downhill, se abrió el espacio para esta disciplina. Esperan que la comunidad integrada en Inline Downhill Antioquia empiece a crear más clubes que se afilien, pues ahora la idea es tener más eventos regionales y nacionales para seguir impulsando esta modalidad en el país, teniendo en cuenta que en Paraguay obtuvo muy buenos resultados. Sobre la presencia de antioqueños en los World Skate Games, Osorno confirmó que fueron cuatro en patinaje de carreras, ocho en patinaje artístico, once en hockey sobre patines, dos en skateboarding y once en inline downhill.

Los actuales referentes

Aunque Diego Posada sigue con su pasión sobre ruedas, ya no hace parte de la Selección Colombia. Quienes sí integran el equipo nacional son Juan Camilo Barrera y Juan David Agudelo, quienes actualmente son los máximos referentes de este deporte en la región. Precisamente, ambos acaban de regresar de Paraguay, donde compitieron con Colombia en los World Skate Games y dejaron al país como amo y señor de este deporte, con tres oros, una plata y dos bronces. Barrera ganó una medalla de plata y Agudelo, una de bronce, mientras que los oros fueron alcanzados por los bogotanos Alef Torres, en las pruebas femeninas de time trial y racing, y José Mejía, en racing. Barrera ganó su medalla en la prueba de racing, junto al bogotano Carlos Quiroga, quien terminó tercero, mientras que Agudelo lo hizo en time trial. Agudelo, quien además estuvo con Posada en los Juegos Mundiales de 2019, ajusta ocho años en la modalidad de inline downhill, pero, al igual que los otros exponentes de esta disciplina, empezó en el patinaje de carreras, en el que además es entrenador. Este deportista, nacido en Barbosa y formado como patinador en Girardota y Medellín, ajusta ya 21 años sobre ruedas. Esa experiencia le ha permitido no solo crecer hasta convertirse en medallista mundial, sino también asumir la misión de masificar esta práctica. Por ello, en Barbosa realiza un trabajo de formación de nuevas figuras. El deportista y entrenador es claro: aún faltan escenarios para poder practicar esta modalidad con más seguridad. Él, por ejemplo, prefiere las montañas de las veredas de Girardota para entrenar o las calles de Barbosa, pero la mayoría de los amantes de esta disciplina se citan en Las Palmas o en la vía Medellín-Bogotá, en el sector de Manantiales, los fines de semana para entrenar. Generalmente, los entrenamientos en Las Palmas son los lunes, martes y miércoles. Ese lugar ya ha alcanzado reconocimiento internacional gracias a los videos que sus exponentes comparten en redes sociales. Por ello, cada día es más amplia la comunidad que llega hasta ese sector para practicar inline downhill o descenso sobre skate, otra modalidad que también gana adeptos en la región. Sobre la medalla lograda en Paraguay, Juan David mencionó que es un sueño cumplido y que ahora piensa en los Mundiales de 2028, en los que espera estar en busca del oro soñado. En el inline downhill, Juan David puede dejar aflorar toda esa adrenalina que lo ha caracterizado desde niño. Este deporte, dice, le permite explorar esa mente intrépida y ese arrojo que sigue vivo en su interior para alcanzar velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora sobre sus patines. Hay que reseñar que las velocidades que alcanzan estos patinadores van desde los 80 hasta los 100 kilómetros por hora, o incluso más. El récord mundial de velocidad lo tiene el estadounidense Gabe Holm, quien lo alcanzó en Quebec, Canadá, con una marca de 131,86 kilómetros por hora, en septiembre de 2024.

Patinaje un deporte que se practica en toda la región