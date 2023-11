“Este era el título más esperado este año. Nunca había estado en unos Juegos Panamericanos. Increíblemente soy una de las mayores acá en el patinaje y me hace muy feliz poderlo lograr. Llevo 20 días por fuera de mi casa, mi hijo me está esperando. Todos los días me pregunta: ‘¿‘mami, ya casi llegas?´, así que este triunfo es para él”, comentó Fabriana, quien ostenta 21 conquistas mundiales.