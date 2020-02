Video | El increíble salto de Simone Biles que sorprende al mundo

La ejecución revolucionó las redes sociales de la deportista, que acompañó el video con el número “2020”, lo que podría ser un adelanto de la rutina que podría mostrar en los Olímpicos de Tokio.

Varios seguidores de la gimnasta de 22 años aprovecharon la oportunidad para recordar el episodio ocurrido en el Mundial de Stuttgart, en el que se castigó la destreza de la estadounidense al no calificarla con un 10 en su prueba en viga para no “tentar” a las gimnastas a arriesgarse a realizar un ejercicio para el que no están preparadas.

En el Mundial de Alemania 2019, Biles, ganadora de cuatro medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Río-2016, se convirtió en la gimnasta –hombre o mujer– con más preseas en la historia de los mundiales (25), superando las 23 del bielorruso Vitali Scherbo.