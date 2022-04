Entrevista

Participan 7 equipos en el torneo profesional

John Mario Tejada

Comisionado de la Liga Profesional de Baloncesto

¿Cómo será la primera fecha de la Liga?

“Daremos apertura con tres partidos en Cali, Medellín y Barranquilla. En esta última ciudad estará como invitado nuestro jugador de NBA, Jaime Echenique. Luego todos los equipos se concentrarán en Cali”.

¿Qué equipos participan este año?

“Búcaros de Bucaramanga, Caribbean Storm de San Andrés Islas, Cafeteros de Armenia, Corsarios de Cartagena, Tigrillos de Medellín, Titanes de Barranquilla (actual pentacampeón) y Team Cali”.

¿Sistema de juego?

“Se jugará una primera fase de todos contra todos en la que cada equipo enfrentará a su rival en dos ocasiones. El club que obtenga la primera posición, pasará directo a la semifinal, mientras que los otros seis equipos se enfrentarán en cuartos de final así: 2do vs 7mo (llave 2), 3ro vs 6to (llave 3) y 4to vs 5to (llave 4).Los ganadores de las llaves pasarán a los playoffs en los que se enfrentarán por un cupo a la gran final jugando al mejor de tres partidos. En semifinales los cruces serán: ganador llave 2 vs llave 3 y 1er puesto temporada regular vs ganador llave 4”.

¿Habrá extranjeros?

“Cada club podrá tener 4 foréneos y mínimo 1. Solo podrán estar en cancha 3 al mismo tiempo”.