El estadounidense Tiger Woods anunció este martes que planea competir a partir de este jueves en el Masters de Augusta (Georgia, Estados Unidos), 14 meses después de sufrir un grave accidente de carretera que pudo poner fin a su carrera de golfista.

“En este momento, creo que voy a jugar”, afirmó Tiger Woods en rueda de prensa en Augusta, donde se disputará de este jueves al domingo el Masters.

Woods, que lleva días ejercitándose en Augusta, dijo que su recuperación del accidente “ha ido bien”.

“Me encanta competir y siento que si todavía puedo competir a los más altos niveles, lo voy a hacer. Y si siento que puedo ganar, voy a competir. Si sintiera que no puedo ganar, no me van a ver allí”, afirmó.

E insistió: “No me presento a competir en un evento si no creo que puedo ganar. Esta es la actitud que tengo”.