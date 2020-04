Atletas y entidades

que se unen en campañas para apoyar

a los más necesitados durante la cuarentena.

El deporte les enseñó a trabajar en equipo, a ser resilientes, a batirse en los escenarios por su región y el país y, sobre todo, les despertó un gran sentido de solidaridad.

Durante la pandemia han asumido otro rol, algunos desde sus profesiones como Paola Mosquera o desde su condición de líderes como Zorobabelia Córdoba, quienes uniendo esfuerzos ha logrado darles la mano a compañeros que están en condiciones difíciles.

Paola es una nadadora bogotana que, a los 8 años de edad, sufrió una caída que le produjo una hemorragia interna y por ello tuvieron que amputarle su pierna izquierda. Desde hace 7 temporadas encontró en el deporte paralímpico otra alternativa para seguir creciendo.

En los pasados Juegos Paranacionales de Bolívar logró tres medallas (un oro y dos bronces), y desde el arranque de la cuarentena no ha tenido tiempo de extrañar sus días de piscina, pues por su profesión (médica) está todo el tiempo ocupada, brindando ayuda en la sala de urgencias de la Subred integrada de servicios de salud del sur, en Bogotá.

Sobre esta experiencia, Paola afirma que “han sido días difíciles, atendiendo a la población y recibiendo capacitaciones para optimizar la labor”.

Motivada por su familia, todos los días sale de su casa con la convicción de dar todo para ayudar, siguiendo siempre las recomendaciones de sus seres queridos, quienes le piden que se cuide. “Siempre me dicen que no me exponga y me recuerdan que en casa me esperan mis gatos y mi perro, mis ‘pejelagarticos’ como yo les digo”.