¡Qué calidad! Solidarios en la lucha de la covid-19

Ya lo decía el poeta estadounidense Henry David Thoreau: “La bondad es la única inversión que nunca quiebra”.

Y, en efecto, en tiempos de crisis, hay acciones que cobran importancia y quedan en la memoria más allá de un resultado competitivo.

Y en ese sentido, varios deportistas, héroes por su talento y enaltecidos por un público que los aprecia, han querido ayudar a los más vulnerables a causa de la zozobra e incertidumbre que los cobija debido al coronavirus.

El pasado domingo, sin titubear y en medio del desgaste que acumulaba en sus piernas durante un entrenamiento virtual que organizó el Ministerio del Deporte, el actual campeón del Tour de Francia, el boyacense Egan Bernal, contestaba, cuando le preguntaban que si estaba de acuerdo en apoyar una campaña benéfica para los más necesitados, entre ellos los niños. “De una, qué hay que hacer”, respondía.

“A veces, no todos, tenemos comodidades, la oportunidad de estar en casa, de tener comida, lo necesario, pero no nos podemos olvidar de que hay personas que no tienen qué comer. Así que hay que aprovechar este momento para reflexionar y decir que se puede ayudar a otras personas. Estoy para hacer lo que se necesite”, agregó Bernal.

Así como él, en Colombia, y en el ámbito mundial, son varias las estrellas de la actividad atlética que han dado su espaldarazo en la lucha frente a la pandemia.

Por ejemplo, como lo reseña la agencia AFP, el futbolista Cristiano Ronaldo donará tres unidades de cuidados intensivos a hospitales portugueses para ayudarles a hacer frente a la epidemia. Los equipos incluirán camas, respiradores y monitores cardíacos.

Por su parte, el argentino del Barcelona, Leo Messi realizó una donación de un millón de euros a dos hospitales, uno de Barcelona y otro de su país.

Otro acto ejemplarizante se vio en la Liga de Alemania, en la que los jugadores de clubes como Bayern Múnich, Borussia, seguidos por sus colegas del Werder Bremen y Schalke 04 aceptaron rebajar su salario como señal de solidaridad y para que los dirigentes logren de una mejor manera hacerle frente a la dura situación por la covid-19 .